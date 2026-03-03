今買うなら“ブルーシャツ”一択！【ROPÉ PICNIC】40・50代が真似したい「お手本コーデ」

春の気配を感じ始めた今、コーデのアップデートをするなら何を買うのが正解？ ── オンオフ問わず使いやすく、メインとしても羽織りとしても着回せる「シャツ」がおすすめ。なかでも、季節感を添えてくれる、爽やかな「ブルーシャツ」に注目しました。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のブルーシャツを軸にした、大人世代の「お手本コーデ」をご紹介。

ブルーシャツで大人カジュアルを格上げ

【ROPÉ PICNIC】「オーセンティックシャツ」\5,489（税込）

ロゴスウェットの中にブルーシャツを仕込むと、カジュアルコーデが一気に洗練された印象に。襟や裾を少しのぞかせることで、立体感と抜け感が生まれます。全体を淡色でまとめると柔らかく女性らしい雰囲気に。きちんと感が欲しいけれど堅すぎるのは避けたい……そんな日にぴったりのレイヤード術です。

ボーダー × ブルーシャツでつくるきれいめカジュアル

【ROPÉ PICNIC】「シャンブレーフリルシャツ」\5,995（税込）

ボーダーカーディガンのインナーにブルーシャツを重ねれば、知的で上品なムードに。首元や袖口からちらりとのぞくブルーが、コーデ全体を軽やかに引き締めてくれます。サテンスカートやきれいめバッグを合わせれば、大人の余裕を感じさせるスタイルが完成。ベーシックなアイテム同士でも、レイヤード次第で鮮度アップが狙えます。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M