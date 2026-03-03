子猫の『三毛ちゃん』は育ち盛りな女の子。ある日のごはんタイム中、彼女は自分の食事よりも、先住猫『うに』くんのお皿に強い興味を示して……。

2匹の食事風景を捉えた動画は公開後わずか2日で6,800再生を記録するとともに、「大人用のご飯が気に入ったみたいね」「優しいうに君に感謝だね」との声が寄せられています。

【動画：食いしん坊な保護子猫→先住猫のゴハンを奪ってしまった結果……ほっこりする対応】

保護子猫・三毛ちゃんは成長期の真っ只中

人気YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、三毛猫の三毛ちゃんと、先住猫茶トラ猫・うにくんのにぎやかなお食事タイムを記録した動画です。

三毛ちゃんは保護猫の女の子。茂みで鳴いていたところを通行人に保護され、動画投稿者さんのもとへやってきました。保護当時は赤ちゃんだった三毛ちゃんも元気に成長し、おてんばガールへと大変身しましたが、彼女はまだまだ育ち盛り。当然、お腹も空いてしまうようで……。

成猫用のごはんは魅惑のお味！？

その日は先住猫・うにくんと仲良く並んでのお食事タイムをスタートさせたという三毛ちゃん。そのはずが、彼女はすぐに自分のごはんから離れ、うにくんのお皿を覗き込んだかと思うと、そのまま彼のごはんを食べはじめたのだそう。

投稿者さんに抱き上げられ、彼女用のお皿の前に下ろされるも、三毛ちゃんは再びうにくんのお皿に戻り、彼のごはんに舌鼓を。そんななか、うにくんが前足でお皿に触れた途端、彼女は素早い子猫パンチでうにくんの手を叩き落としたのだとか。

静かに見守り続けた先住猫・うにくんに「優しい」の声

お皿の中身を食べつくすほどの食欲を見せる三毛ちゃんをちょっぴり困惑した面持ちで眺めたうにくんは、その後、彼女のお皿へ静かに移動を。しかし彼は、少し離れた場所から香りを確かめるばかりで、三毛ちゃんのごはんにはお口をつけなかったそう。

うにくんのごはんを完食したあとは自分のお皿に戻り、食事を再開したという三毛ちゃん。育ち盛り、食べ盛りな彼女にお皿を譲ったことでごはんを食べ損ねてしまったうにくんは、その後、投稿者さんより改めて食事を提供してもらったとのことです。

成長期真っ只中、食欲旺盛な保護子猫・三毛ちゃん。そんな彼女にごはんを譲り、優しく見守り続けた先住猫・うにくんの捉えた動画には、「ジャイアンみたいな三毛ちゃんの横暴ぶりにうに君がしょんぼりして見てるのが可愛くて優しい」「ミケちゃんどうしても大人用のご飯食べたかったのね。おとなしく黙ってるウニ君優しいな～」「三毛ちゃんのおてんばぶり発揮ですね。ウニくんのご飯欲しかったのかな？」との声が相次いでいます。

保護猫活動家である動画投稿者さんが運営する人気YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、茶トラ猫・うにくんをはじめとする4匹の先住猫さんたちの日常のほか、保護活動の様子をご覧いただけます。

