庭先に現れた、ひとりぼっちの子猫。愛情によって心を開いていくまでの軌跡に反響が広がっています。話題の動画の再生回数は5000回を超え「今では存在感たっぷりの猫ちゃんになりましたね」「シャーシャー言ってたちょぼ君が懐かしいです」「元気に育って何より」といったコメントが集まっています。

【動画：家の中を覗き込む『ひとりぼっちの痩せた子猫』…涙あふれる『２年後の光景』】

ひとりぼっちの子猫を保護

YouTubeアカウント「我が家の猫軍団【全員保護猫】」に投稿されたのは、ひとりぼっちの子猫が幸せな家猫になるまでの記録です。

ある日、投稿者さんの家の敷地内に現れた1匹の子猫。母猫を探すように毎日家をのぞき込んでいたといいます。

しかし、近所の野良猫に追い回され、次第に痩せ細っていく子猫の姿を見かねた投稿者さんは、ついに保護を決意。ひとりぼっちだった小さな命が、こうして温かな家の一歩を踏み出すことになったそうです。

威嚇し、警戒する子猫

保護された直後の子猫は、慣れない環境に激しくパニックを起こし、ケージの中で暴れ回ってしまったのだそう。

ケージから出してもピアノの裏に逃げ込み、人がいなくなってからこっそり食事やトイレを済ませるという、警戒心むき出しの生活が約1週間続いたといいます。

今まで、必死に自分を守って生きてきたことが伝わってきます。

その後、少しずつ姿を見せるようになったものの、猫パンチや「シャー！」という激しい威嚇は続いたそうです。

投稿者さんは厚い手袋をして食事を与え、根気強くスキンシップを重ねました。その努力が実り、保護22日目にようやく抱っこに成功。

保護29日目には、声をかけると可愛い声で返事をし、投稿者さんのお腹の上に乗って甘えるまでになったのだそう。

2年後の幸せな姿

先住猫たちとの対面では、当初は敵だと思い攻撃してしまったそうですが、先輩たちの優しさに触れることで、次第に「甘えてもいいんだ」と理解していったといいます。

あれから2年。かつての凶暴な面影は消え、今では「ちょぼ」ちゃんという名前で、仰向けでくつろぐ穏やかな成猫へと成長しました。

幸せな家猫へと大変身したちょぼちゃんでした。

動画には「なんか、泣きそうになった…ほんとに保護されてみんなと住んで楽しく暮らせてるのが良かった」「優しい主さんに見守られ猫軍団のみんなに猫社会を教えてもらったんだね」「猫軍団の家族になれて、本当に良かったね！幸せだね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「我が家の猫軍団【全員保護猫】」では、投稿者さんの愛猫たちの楽しい日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「我が家の猫軍団【全員保護猫】」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。