【お得】クリエイターPC「DAIV」10周年で最大6万6000円オフ 限定モデルにOS無償アップグレードも
マウスコンピューターが展開するクリエイター向けブランド「DAIV」が、誕生10周年を迎えた。映像制作や設計、研究開発の最前線を支えてきた実力派ブランドが、節目の年に本気のアニバーサリー企画を始動。第1弾として台数限定の特別セットモデルや最大6万6000円引きの割引クーポンを投入するほか、Windows OS無償アップグレードキャンペーンもスタートした。
2016年の誕生以来、DAIVは「制作体験を最大化する性能」「現場目線の使いやすさ」「安心の国内生産・国内サポート」を武器に進化を続けてきた。写真、映像、デザイン、3D、音楽制作など、多彩なクリエイティブの現場を支えてきた実績は折り紙付きだ。
10周年となる2026年は、「想像を創造へ変えるブランド」を掲げ、ハードとサービスの両面からサポートを強化。ブランドページも全面リニューアルし、用途別に製品を探しやすい構成へと刷新した。高性能CPUやGPUを搭載したモデルを豊富にラインアップし、メモリやストレージ、グラフィックスのカスタマイズにも柔軟に対応。まさに“攻め”の布陣だ。
代表取締役社長の軣秀樹氏は、「使い手の声に耳を傾け、妥協なく性能と品質を磨き続けてこられたのは、皆さまのご支援のおかげ」とコメント。10年の歩みへの感謝と、次のステージへの意欲をにじませた。
注目の10周年企画では、ノートパソコン1機種、デスクトップ3機種の計4モデルを対象に、各100台限定の特別セットモデルを用意。いずれも予定台数に達し次第終了となる。
さらに見逃せないのが、最大6万6000円引きとなる期間限定クーポン。クーポンコードの入力で、対象のDAIVノートパソコン・デスクトップパソコンが割引になるキャンペーンだ（期間／2026年2月24日（火）11：00〜2026年3月17日（火）10：59まで）。ハイスペックモデルを狙っていた人にとっては絶好のタイミングといえる。
加えて同期間中は、Windows 11 Home搭載モデルを追加費用なしでWindows 11 Proへアップグレードできるキャンペーンも実施。制作だけでなくビジネスシーンまでカバーできる環境を、追加コストゼロで手にできるのはうれしいポイントだ。
最新テクノロジーの採用に加え、クリエイターとの共創やコミュニティ連携も視野に入れるDAIV。10周年をひとつの通過点として、次のステージに向けた取り組みを着実に進めていく。
