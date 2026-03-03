「大和証券 Mリーグ2025-26」、3月2日の第1試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）が、的確な読みと意志の強い打牌選択で、視聴者を唸らせる芸術的なアガリを披露した。

【映像】手順バッチリ！伊達朱里紗、解説も絶賛した親満貫

場面は東4局1本場。親番の伊達は2万9900点持ちの2着目で、トップ目の赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）をわずか800点差で追う好位置につけていた。配牌でピンズとソウズにそれぞれ1面子を持つチャンス手をもらった伊達は、ここから非凡な一打を繰り出す。

4巡目、1筒を引き入れた局面。手の中にはカン7索の受け入れがあったが、伊達は場況を鋭く察知し、あえて8索を切る選択をした。この踏み込んだ一打に、解説の村上淳（最高位戦）と実況の日吉辰哉（連盟）は揃って「おおー」と驚きの声を上げる。

直後の5巡目、ドラのカン8筒を引き入れイーシャンテンに。仮にカン7索を残していればテンパイが入っていた形だが、伊達は動じない。ここでも冷静に孤立牌の三万を手に残し、3筒切りを選択した。すると7巡目、残した三万に四万がくっつくという理想的な形でテンパイを果たす。二・五万待ちでリーチを放つと、日吉は「来た！これはもうもらった！アガリですね！」と確信を持って予言した。

その予言通り、10巡目に伊達は赤五万を力強くツモ。リーチ・ツモ・平和・赤・ドラの4000オール（＋100点）で1万2300点を加点し、一気にトップ目へ躍り出た。解説の村上は「伊達、素晴らしい手順で最高の牌引いた。伊達はむっちゃ気持ちいいでしょ。これは8索切りが本当に秀逸でした」と、その手順を絶賛した。

ファンからも「これは神です」「素晴らしい」「伊達は強い」と喝采が送られ、「当然のあがり」「キレッキレやん」と、その圧倒的な雀力に心酔するコメントが相次いだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

