２０２６年１月、那須町の県道で酒を飲んで車を運転し、単独事故を起こしたとして、酒気帯び運転などの罪に問われた元栃木県議会議員の裁判が２日「宇都宮地方裁判所大田原支部」で開かれ検察側は拘禁刑５カ月を求刑し即日結審しました。

酒気帯び運転と事故不申告の罪に問われているのは那須町寺子乙に住む元栃木県議会議員の小林達也被告（５８）です。

起訴状などによりますと、小林被告は、２０２６年１月２４日午前３時ごろ那須町の県道で酒気を帯びた状態で車を運転し、中央分離帯とガードレールに衝突する事故を起こしたにもかかわらず警察に報告しなかったとしています。

２日の初公判で小林被告は、起訴内容を認め、被告人質問では「当時、宿泊施設を予約していたにも関わらず、荷物を取りに駐車場に戻った際、酔いが冷めたと自分で判断し、気が変わって車を運転して那須町に戻ってしまった」と話しました。

裁判官から「有権者へ何か一言あるか」と問われると、「地域の方、応援してくれた方に、申し訳ないことをした」と声を震わせながら答えました。

検察側は、犯行当時、議員という公人の立場にありながら安易に酒気帯び運転に及び交通法規を軽視する態度が顕著でまた重大な事故に直結しかねない事故をおこしたとして強い非難は免れないなどと指摘し拘禁刑５カ月を求刑しました。

一方弁護側は、小林被告が、当初は宿泊するつもりでいたことや事故を起こした車両に後続の車両が追突しないように手を振って合図をするなどしたこと、そして、すでに社会的な制裁を受けたとして執行猶予を求めました。

判決は３月１９日に言い渡される予定です。