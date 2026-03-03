とちぎテレビ

３年前、真岡市にある自宅に火をつけ同居していた男性を殺害したなどの罪に問われた男の裁判員裁判が２日、宇都宮地方裁判所で開かれ、検察側は懲役１８年を求刑しました。

一方、弁護側は懲役７年の判決を求め結審しました。

現住建造物等放火や殺人などの罪に問われているのは、住所不定・無職の金子誠被告（９２）です。

起訴状によりますと、金子被告は２０２３年６月２０日の午後７時４５分ごろ、真岡市にある自宅１階の階段付近に灯油をまいて火をつけ、２階にいた当時６７歳の同居人の男性を殺害したほか、男性の内縁の妻で当時６１歳の長女にやけどをさせたとしています。

２日の公判で検察側は、金子被告が自宅に火をつけたことは客観的に見て人が死ぬ危険性が高い行為で、２人に対する殺意があったと指摘しました。

そのうえで「極めて危険で悪質な犯行態様であり結果は重大。動機が身勝手で短絡的である」などとして懲役１８年を求刑しました。

一方の弁護側は、金子被告が放火を決意した時点で２階に２人がいることを認識していたとは言えないし、焼身自殺を図って自宅に火をつけたため、２人のことを考える余裕はなかったと主張しました。

そのうえで、現住建造物等放火の罪については認めるものの、２人に対する殺人の罪などについては動機もなければ殺意も全くないとして懲役７年の判決を求めました。

最後に裁判長から「何か話しておきたいことはあるか」と聞かれた金子被告は、「別に話すことはないです」と述べました。

判決は、３月１０日に言い渡される予定です。