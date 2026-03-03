【東京23区でも積雪か】東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野 関東エリア 3日（火）～6日（金）1時間ごとの雪雨シミュレーション 東京・多摩地区は4日朝にかけて大雪のおそれ【気象庁/3日午前9時シミュレーション更新】
気象庁は、東京地方で、３日夕方から４日未明にかけて、多摩地方の山沿いや山地を中心に、大雪による交通障害や路面の凍結に注意・警戒するよう呼びかけています。
【画像をみる】雪と雨はいつ・どこで降る？ 3月３日（火）～3月6日（金）の1時間ごと雪雨シミュレーション
伊豆諸島では３日夜のはじめ頃から４日明け方にかけて、土砂災害に注意・警戒が必要だということです。
前線を伴った低気圧が九州の東の海上にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は、３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は急速に発達しながら伊豆諸島付近から日本の東へ進む見込みです。
東京地方では、この南岸低気圧の影響で、４日朝にかけて雨や雪が降り、多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となるでしょう。多摩地方の平地でも積雪となる所があり、予想より地上気温が低くなった場合には、２３区でも積雪となる可能性があります。
また、伊豆諸島では、低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、３日夜のはじめ頃から４日明け方にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。
雪と雨のシミュレーションを見ると関東エリアでは、3日(火)ごろ雪雲が広い範囲でかかる見込みです。
３日(火)
気象庁によりますと
３日６時から４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
多摩北部 １センチ
多摩南部 ２センチ
多摩西部 １５センチ
多摩西部では、予想より地上気温が低くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
伊豆諸島では３日夜のはじめ頃から４日未明にかけて、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。
３日から４日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、
伊豆諸島北部 ３０ミリ
伊豆諸島南部 ３０ミリ
３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
伊豆諸島北部 １２０ミリ
伊豆諸島南部 １２０ミリ
が予想されています。
４日(水)
４日(水)午後
５日(木)
５日(木)午後
６日（金）
※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
