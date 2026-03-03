3月3日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

天気はゆっくり回復へ

朝から降っていた雨は次第に小雨や霧雨に変わり、空も明るくなってきました。ただ、一気に回復するわけではなく、午前中はまだパラつくところもありそうです。まとまった雨雲は県内から抜けましたが、日中も雲の多い天気が続くでしょう。その後、北風が強く吹いてくるため、なかなか雲が取れきれない状況が続きそうです。

「明子のささやき」 今夜の皆既月食と月の色

今夜は皆既月食があります。18:50から欠け始め、20:04に完全に隠れる「皆既食」となります。その後、21:03から月の姿が元に戻り始め、22:18に満月に戻ります。

今回の注目は「月の色」です。月が完全に消えるのではなく、暗くぼんやりとした「赤銅色（しゃくどういろ）」に見えます。これは地球の周りにある大気の影響です。太陽の光が大気中を通る際、波長の長い赤い光だけが散乱せずに通過し、屈折して月を照らしてくれるためです。空気中の塵が少ないとオレンジ色っぽく、多いとより暗い色に見えるなど、その時の状態によって微妙に色が変わりますので、ぜひ観察してみてください。

熊本県内での見え方については、南部の方はバッチリ見えそうです。北部や阿蘇地方は雲が多くなりそうですが、雨を降らせるような雲ではないため、雲の隙間から見られるチャンスは十分にあります。

気温の変化と週間予報

日中の最高気温は熊本市で16℃、阿蘇市乙姫で12℃、天草市牛深と人吉市で17℃の予想です。北風の影響で、体感温度は昼間の方が低く感じられそうです。

明日以降の天気は水曜日・木曜日は県内各地で晴れ、洗濯物もよく乾くでしょう。金曜日は下り坂で、午後を中心にまとまった雨になりそうです。土日は再び晴れ間が戻る見込みです。

木曜日の朝は熊本市で3℃まで下がり、冷え込みが強まります。週末も寒気が入り、日曜日の朝は2℃まで下がる予想です。

花粉の飛散は

明日はスギ花粉の飛散量が「極めて多い」予想です。雨上がりの晴天で風も吹くため、ピーク時の対策を万全にしてください。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。