経済同友会は人材育成の一環として学生に経営者の間近でビジネスを感じてもらおうと、いわゆる「カバン持ち」を体験する取り組みを始め、山口代表幹事が初めて参加しました。2日に実施された「カバン持ち」のインターンシップには大学生3人が参加しました。

経済同友会の山口代表幹事に1日ついて回り、日本IBM社長としての業務を間近で体験しました。IBMのアジア拠点の幹部との会議などに同席したほか、山口氏が固定の席を持たず、ほかの社員と同様に空いているスペースで仕事をする様子なども見学しました。

参加した学生「すごい社員とフラットに接していらっしゃる」

経済同友会（日本IBM社長）山口明夫代表幹事「家だとお父さんとか、おじちゃんとかこんなもんでしょ」

経済同友会は学生のキャリア選択に生かしてもらう目的で2025年度から「カバン持ち」の体験プログラムを始め、経営者あわせて12人が参加しています。

東大医学部5年生・永田羽南さん（23）「AI関連のインターンをしている人はいるんですが、社会的な活動されている人というのは周囲にはいないのでそういったロールモデルを探しにここに来たというのもあります」

経済同友会（日本IBM社長）山口明夫代表幹事「将来を考える上で何らかのお役に立てたらなというふうに思いますし、社会人・学生が分け隔てなくもっとオープンにいろんなことを議論していくことで、新しいアイデアやイノベーションも起きるんじゃないか」

