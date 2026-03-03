フリーアナウンサー岩佐まり（42）が2日までに自身のブログを更新。出産を報告した。

岩佐アナは「母子ともに元気に過ごしています」と明かし「赤ちゃんを見守りながら病院で過ごしています。実は生後3日目となる昨日からやっとミルクが開始できて、母子同室になりました」と報告した。

続けて「普通は産まれてすぐにミルクを少しずつ飲ませるようですが うちの子は上手に飲めなかったみたいでしばらく点滴で栄養を入れてもらっていました。心配でしたが…今はゴクゴク飲めるようになっています」と新生児の様子をつづり「細くて長い、可愛い手に痛々しい点滴のあとが… でも、医療のおかげで生きられました。感謝です」と感謝を伝えた。

また、岩佐アナは2月25日の更新で「本日、無事に2922gの女の子の赤ちゃんを出産いたしました」と発表している。

岩佐アナは20年、初恋相手だという中学時代の同級生と結婚。23年に第1子出産、25年10月に第2子妊娠を発表し「妊娠糖尿病」の診断を受けたことを明かしていた。また要介護5認知症の母を在宅介護していることでも知られている。