º£Æü3Æü¤ÏÅìµþ¤ä²£ÉÍ¤ÇÆ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤ËÍ×Ãí°Õ¡¡´ØÅì¤Ê¤ÉÌë¤Ë¤«¤±¤Æµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ê±Æ¶ÁÂç
º£Æü3Æü(²Ð)¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯¡¢Åì³¤¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Çµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´ØÅì¤Ç¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤Æµ¤°µ¤¬µÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢Åìµþ¤ä²£ÉÍ¤Ê¤É¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÂç¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ëµ¤°µ¤¬Äã²¼
º£Æü3Æü(²Ð)¤ÏÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ËÜ½£¤ÎÆî´ß¤òÅì¤Ø¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤¿¤áÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯¡¢Åì³¤¡¢ËÌÎ¦¤ä´ØÅì¹Ã¿®¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Çµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´ØÅì¤Ç¤ÏÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÌë¤Ë¤«¤±¤Æµ¤°µ¤¬µÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ä²£ÉÍ¤Ê¤É¤Ç¤Ï±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÂç¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤°µ¤ÎµÞ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬¤Ç¤¿¤é
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¼ª¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¼ª²ó¤·¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¼ó¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´¿È)¤ò¹Ô¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤±¿Æ°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£ ¼ª¤ä¼ó¡¢¸ª¤ò²¹¤á¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤ µ¤°µº¹¤ä´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢38¡î¡Á40¡îÄøÅÙ¤Î¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10Ê¬¡Á15Ê¬¤Û¤É¼ó¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤ëÆþÍáË¡¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
°å³ØÅªÉ½µ´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸