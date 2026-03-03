３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヤブ医者役に人気ミュージシャンが突然登場。朝のお茶の間を騒然とさせた。

この日の「ばけばけ」では相変わらずトキ（高石あかり）の体調が優れず、倒れてしまったことから、松野家に医者がやってくる。

眠気が続いたり、立ちくらみの症状などから、視聴者は薄々妊娠を察しているものの、この医者は診察の末「ただの貧血たい」と言って、滋養のつくものを食べさせて下さいと言って帰っていく。語りの蛇と蛙（阿佐ケ谷姉妹）は「程なくしてヤブ医者が来ました」「藪井さんっていうのね」などと紹介していた。

この藪井を演じたのはＤＡＩＧＯ。タエを演じた北川景子と一緒の場面こそなかったが、ついに朝ドラ共演を果たしたことに。

ＤＡＩＧＯはＸで「速報！ＤＡＩＧＯばけばけ出演！朝ドラ初出演！人生初のＴＢ 妻のバーター！」と自虐紹介。ＤＡＩＧＯは大河ドラマ「豊臣兄弟！」にも出演を果たし、大河＆朝ドラ出演を叶えたことになるが「出演は大河の３０秒を超える４４〜４５秒！！」ともつづり「おトキさん、司之介さん、フミさんにも会えて、ヘブン先生も会えて感動 みんなでうぃっしゅ そしておタエさんありがとう」と感謝していた。

「あさイチ」の朝ドラ受けでも、ゲストの朝ドラ好き・サバンナ高橋がＤＡＩＧＯに会った時に「朝ドラ見てる？って聞いたら『見てます、アハハ』って。ヤブ医者やけど口は固い」と笑わせていた。