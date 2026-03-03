結婚相手を聞いて驚いた「STARTO社のアイドル／タレント」ランキング！ 「堂本剛」を超える1位は？
All About ニュース編集部は2026年2月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「結婚発表に驚いたアイドル」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、STARTO ENTERTAINMENTの「アイドル／タレント」を対象としたランキングを作成。さまざまな「アイドル／タレント」がランクインしました。それでは、「結婚相手を聞いて驚いた『STARTO社のアイドル／タレント』」ランキングを見ていきましょう。
※すでに離婚を発表しているタレントが含まれていることがあります。
※すでに退所したタレントも含みます。
2位は堂本剛さんでした。堂本さんは、1997年に堂本光一さんとKinKi KidsとしてCDデビュー。大ヒット曲をはじめ、バラエティー番組への出演などで高い人気を獲得します。また、堂本さん個人では俳優として数多くの作品に出演。ソロアーティストとして楽曲を発表するなど、さまざまなジャンルで活躍します。
私生活では、2024年1月にももいろクローバーZの百田夏菜子さんとの結婚を電撃発表。百田さんはアイドルとして国民的な人気をほこり、人気アーティスト同士の結婚となりました。
回答者からは、「接点があまり見えていなかったため、非常に意外で新鮮な驚きがありました」（50代男性／神奈川県）、「かなり年の差があるし、まったく噂がなかったから」（30代女性／千葉県）、「結婚や恋愛のイメージがなさすぎる。どのような過程で恋愛に至ったのかも気になる」（30代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位は木村拓哉さんでした。木村さんは、1991年にSMAPのメンバーとしてCDデビュー。グループはさまざまな大ヒット曲を発売し、バラエティー番組でも活躍して国民的な人気を獲得します。
木村さん個人では、現在まで数多くの記録的な高視聴率ドラマで主演を担当してきました。ソロアーティストとしても活動し、日本を代表するスーパースターとして知られています。そんな人気者の木村さんは、2000年12月に歌手の工藤静香さんと28歳で結婚を発表。工藤さんも人気が高い歌手であり、結婚は大ニュースとして報じられました。
回答者からは、「工藤静香のファンだったのでうれしかった」（50代女性／静岡県）、「相手が工藤静香でみながびっくりしたと思う」（60代女性／千葉県）、「当時の大スターだったから」（30代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
