ＭＬＢ公式サイトは１日（日本時間２日）にワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する２０チームのパワーランキングを発表した。同サイトの記者ら２０人が１位３ポイント、２位２ポイント、３位１ポイントで投票の結果、「結果は大接戦で上位３チーム（ＷＢＣで優勝経験のあるチーム）はほぼ同着となりましたがポイントシステムに基づき、僅差で１チームが１位に輝きました」と解説した。

１位は日本＝侍ジャパンでＭＬＢトップ選手にＤＨで出場する大谷翔平（３１＝ドジャース）、山本由伸投手（２７＝ドジャース）、鈴木誠也外野手（３１＝カブス）を挙げ、次のように論評した。

「彼らはディフェンディングチャンピオンであり、３度の優勝経験を持ち、世界ランキング１位のチームです。残念ながら、今回、大谷は登板しません。しかし、山本が前回大一番でマウンドに立った時のことを覚えているかもしれません」

２位は２０１７年大会覇者の米国だ。ＭＬＢトップ選手はアーロン・ジャッジ外野手（３３＝ヤンキース）、ポール・スキーンズ投手（２３＝パイレーツ）、タリク・スクバル投手（２９＝タイガース）と紹介。

同サイトは「前回、彼らがどれほど優勝に近づいたかは誰もが覚えているでしょう。当時は今のような投手陣はそろっていませんでした。今回のアメリカ代表は、間違いなく史上最高の才能の持ち主です。今こそ、その時です」と期待を寄せた。

３位は１３年大会を制したドミニカ共和国だ。侍ジャパンが準々決勝で戦う可能性がある。ＭＬＢトップ選手にフリオ・ロドリゲス外野手（２５＝マリナーズ）、ウラジーミル・ゲレロ内野手（２６＝ブルージェイズ）、ファン・ソト外野手（２７＝メッツ）の３人を指名するとこう続けた。

「フィールドだけではなく、ダッグアウトにもスター選手がそろっています。アルバート・プホルスにとって２０１３年以来となるドミニカ共和国のタイトルは獲得はメジャーリーグ監督就任への道を示す絶好の機会です」

４位は準々決勝で対戦相手になるかもしれないベネズエラ。

５位は前回大会の準決勝で大苦戦したメキシコとなっている。

６位プエルトリコ。

７位は１次ラウンド２戦目に戦う韓国。

８位カナダ。

９位コロンビア。

１０位オランダ。

１１位は１次ラウンド初戦で戦う台湾。

１２位イタリア。

１３位キューバ。

１４位パナマ。

１５位英国。

１６位は８日に対戦するオーストラリア。

１７位イスラエル。

１８位は１０日に対戦するチェコ。

１９位ニカラグア。

２０位ブラジル。