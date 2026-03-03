たんぱく質を摂ると脂肪が燃焼しやすくなる驚きの理由は？

たんぱく質を摂ると脂肪が燃焼しやすくなる！

たんぱく質はＤＩＴの割合が高い

食事を摂ってしばらくすると、体がポカポカと温かくなるのを感じることはないでしょうか。これは、食事から接収した栄養素が、体内で分解される際に熱となって消費されることによるもの。体内で起こるこうした反応を「食事誘発性熱生産（Diet Induced Thermogenesis)」といい、英語の頭文字を取って「ＤＩＴ」とも呼ばれます。

ＤＩＴにより消費されるエネルギー量は、１食の摂取エネルギーの約１０％といわれます。その割合は栄養素ごとに異なり、たんぱく質は摂取したエネルギーの約３０％ものエネルギーがＤＩＴによって消費されます。

糖質は約６％、脂質は約４％ですから、たんぱく質摂取後の消費エネルギーがずば抜けて大きいことがわかります。つまり、たんぱく質は摂った分だけ脂肪も燃焼しやすく、痩せやすいというわけです。

また、ＤＩＴは筋肉が多いほど高くなることがわかっています。筋肉の量は基礎代謝にも比例しますから、筋肉をつけるほど、ますますエネルギー代謝のよい体になれるのです。さらに食べ物をよく噛んで食べることも、ＤＩＴを高めるコツのひとつ。良質なたんぱく質のかたまりである赤身の肉は、しっかりと噛んで食べるのに最適な食材です。

このような観点からも、ＤＩＴについて知っておくことは重要であり、また、たんぱく質の摂取がダイエットの効率アップに役に立つと言えるのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡