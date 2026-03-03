オメガ3系を主成分とする希少な食材とは？【脂質の話】

「オメガ○系＝油の種類」ではない

油は複数の脂肪酸で構成されている

油の特徴に関わる重要な「オメガ○系」ですが、これはあくまでも油の成分の脂肪酸であり、油そのものではありません。

世の中にある脂質はどれも複数の脂肪酸によって構成されており、「オメガ３系が○％、オメガ６系が○％」といった具合にその構成割合が異なるのです。そして、とくにオメガ３系を多く含むものを「オメガ３系の油」、オメガ６系を多く含むものを「オメガ６系の油」と呼んでいるわけです。

たとえばオメガ９系の油として代表的なオリーブオイルは、成分の大部分がオメガ９系であるものの、飽和脂肪酸とオメガ６系も少し含んでいます。

また、常温で固体の牛脂は飽和脂肪酸が半分近くを占めますが、残り半分は不飽和脂肪酸のオメガ９系とオメガ６系です。

こうして見ると、オメガ３系がいかに希少かがよくわかると思います。オメガ３系をまったく含まない脂質も多いなか、オメガ３系を主成分とするえごま油は異質な存在ともいえるでしょう。

魚油はオメガ３系の割合はそこまで多くないものの、オメガ３系のなかでもとくに重宝されるＥＰＡやＤＨＡを豊富に含んでいるので、数字以上に貴重な存在です。以上のように、脂質は複数の「オメガ○系」でできていることを覚えておいてください。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脂質の話』監修：守口徹