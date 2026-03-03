ドル円理論価格 1ドル＝155.94円（前日比+1.48円） ドル円理論価格 1ドル＝155.94円（前日比+1.48円）

ドル円理論価格 1ドル＝155.94円（前日比+1.48円）



割高ゾーン：156.76より上

現値：157.39

割安ゾーン：155.12より下



過去5営業日の理論価格

2026/03/02 154.46

2026/02/27 154.42

2026/02/26 155.16

2026/02/25 155.78

2026/02/24 155.28



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

