ウエストランド井口「手術することになりました」 7月下旬に扁桃腺の摘出を予定
お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。今後、手術を行う見込みであると明かした。
井口は「手術をすることになりました」というタイトルで動画を更新。冒頭「手術をします。することになりましたというか、ほぼほぼなりそうです」と語った。井口によると、以前から扁桃腺の摘出を考えていた中、鼻声が治らず検査した結果、鼻の骨を削る手術を勧められたため、鼻と扁桃腺摘出手術を行うことを決心したと説明した。
手術の時期は７月下旬ごろと明かし、１週間ほどの入院を見込んでいるという。井口は「ここもう3 ヶ月ぐらいは鼻声ずっと治んなくてかなりストレスだったんで、手術して良くなるんなら、それでいいかなという風に思っております」と語った。
また「手術自体が7月下旬なんでね。だいぶ先ですんで、他の部分も健康でいられるようにしっかり気をつけていきたいなという風に思っております。皆さんも引き続き気をつけてください」と呼びかけた。
