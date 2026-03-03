サーラコーポレーション<2734.T>が急落している。２日の取引終了後、既存株主を売り出し人とする５１５万７１００株の売り出しと、需要状況に応じて上限７７万３５００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施すると発表しており、株式需給の一時的な悪化を警戒した売りが出ている。相手先の政策保有株式を縮減することで、課題と認識している株式流動性の向上を進める。



売出価格は３月１１～１６日のいずれかの日に決める。同時に、株式需給への影響を緩和する観点から、取得総数２００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．１１％）、取得総額３０億円を上限とする自社株買いを開示した。東京証券取引所の市場買い付け及び自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で実施する。取得期間は３月４～５日及び４月１１日～１１月３０日とする。



