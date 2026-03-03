住友ファーマ<4506.T>が大幅続落している。同社は２日の取引終了後、新株発行登録を行うことを決議したと発表した。発行予定額は１４００億円を上限として、３月１０日から来年３月９日の間に発行を予定する。株式需給の悪化を警戒した売りがかさんだ。



調達資金は研究開発や設備投資、投融資、運転資金及び有利子負債の返済に向けた資金に充当する。公募増資の実行で住友化学<4005.T>の議決権比率は低下する見通しだが、住友ファーマが住友化の連結子会社である点は変更がない見込みという。発行株式数は６０００万株を上限とする予定。



あわせて同社は２６年３月期の業績予想の上方修正を発表した。北米セグメントにおいて過活動膀胱治療剤「ジェムテサ」などの販売が想定を上回り、円安効果もあって、今期の売上高予想を従来の見通しから２００億円増額して４４９０億円（前期比１２．６％増）、最終利益予想を１００億円増額して１０２０億円（同４．３倍）に見直した。このほか２９年３月期までの成長戦略も策定。自己資本比率について早期に５０％超とし、ポジティブ・ネットキャッシュに回帰する方針などを示している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



