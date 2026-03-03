3日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比30.4％減の754億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.5％減の475億円となっている。



個別ではグローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、上場インデックスファンド海外債券毎月分配型 <1677> 、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> 、グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> など11銘柄が新高値。ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が4.52％高、ＳＭＴ ＥＴＦ日本好配当株アクティブ <170A> が3.89％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が3.69％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 自動車・輸送機 <1622> は6.75％安、インデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1399> は5.45％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は5.02％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は4.42％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は3.54％安と大幅に下落している。



日経平均株価が392円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金284億1800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均361億9500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が81億300万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が27億4200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が18億6100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が16億9400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が16億7300万円の売買代金となっている。



株探ニュース

