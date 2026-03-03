俳優の川崎麻世（63）が3日までに自身のインスタグラムを更新。1日に63歳誕生日を迎えた際の、22歳下の妻で料理研究家の花音さん（41）との夫婦ショットを披露した。

「バースデーの夜は親友夫妻に大好きな寿司をご馳走して頂き、二軒目は行きつけのオーセンティックなバー @kiyosumibarchase に移動してシャンパンで乾杯して頂きました」と書き出すと、おしゃれなバーで花音さんの肩を抱きながら乾杯するショットをアップ。

「酒が強い妻もこの日は日本酒、シャンパン、ウイスキー、テキーラを飲んで珍しく朝が辛そうでした 俺も麦焼酎、シャンパン、ウイスキー、マティーニ、テキーラを飲みましたが朝から元気でした 恐ろしい63歳です」と回顧。「今年のバースデーも沢山の皆様から心がこもったお祝いをしていただき幸せです」とつづった。

川崎の投稿に、フォロワーからは「麻世パパも花音さんもお酒強くてすごいです 素敵な日になったようで何より」「これからもご夫婦仲良くお過ごしくださいませ」「チャンポンしても動じない63歳 日頃のきめ細かな栄養バランスを考えて作ってくれる愛妻料理の賜物ですね〜」「とても素敵なご夫婦写真っ」「ほんとうに2人でいることが1番幸せなんだなっていう麻世くんの顔、素敵です」といった反響が寄せられている。