モデルの谷碧（27）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な衣装を投稿した。

「2ndDVDではこの衣装もお気に入り」とつづり、1月27日に発売したDVD「グラドルのグランデ」のカットを披露。黒のハイレグレオタード風コスチュームから大胆に露出したヒップあらわな脚線美が際立った。

また、別の投稿では「3月31日(火)スナックビジョビにてバースデーイベントを開催することが決定しました」と報告。真っ赤なひもビキニ水着ショットをアップし、「初めてこのような形でオフ会を開催するのでドキドキですが、沢山お話できるお時間もありそうですのでぜひお越し頂けたら嬉しいです 当日は一部のみで10名様限定とさせていただきます」と記した。

ファンやフォロワーからも「うわぁ、すごい曲線美」「めっちゃ素敵」「ステキ過ぎ以外に言葉が見つかりません」「流石鎧美女」「神々しい程に美しい」「美〜〜〜」「エッッッッッッロ」などのコメントが寄せられている。

谷は岩手県出身。新潟大教育学部を卒業し、中高の社会科教員免許を取得している。170センチの長身で小学生から大学までバスケットボールを経験。元OLで、25年1月にグラビアデビュー。元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活躍する加藤綾子アナに似ていると話題になり、雑誌などでは「グラビア界のカトパン」とキャッチフレーズがついたこともある。