◆姫路競馬１日目（３月３日）

《小牧 太》

４５勝。アンコロ（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「好勝負を見込んでいる」（◎）。ヨシノリッキー（３Ｒ）も「メンバー的にチャンスがある」（◎）。ウィリデシルバ（８Ｒ）は「２走目の上積みがあれば」（○）。フセノスイショウ（７Ｒ）も「メンバーがそろっただけにどこまで戦えるか」（○）。

《下原 理》

２６勝。カットバック（４Ｒ）に自信。「楽しみ」（◎）。ロミヒ（１２Ｒ）も「前走は積極的に行ったが、今回は好位から運びたい」（◎）。キークラシック（３Ｒ）とラクプエル（８Ｒ）は「１番枠をどう乗りこなすか」（○）。プッシュユアセルフ（１１Ｒ）も「小柄な馬だが、よく頑張っている。展開が向けば」（○）。カヤコ（１Ｒ）も「流れ次第で」（○）。

《杉浦 健太》

１７勝。メイショウテンテン（１２Ｒ）に力が入る。「調子はよさそう。好位で運べれば」（◎）。カネミツエース（１０Ｒ）も「いい枠に入った。すんなり行けたら」（◎）。プロミット（２Ｒ）は「ハナを主張したい」（○）。ヒロブレイブ（９Ｒ）も「上がりを伸ばす競馬で」（○）。カラツノ（６Ｒ）も「もまれずに運びたい」（○）。

《笹田 知宏》

９勝。期待のエルミラージュ（３Ｒ）は「２走前に騎乗した時もうまく乗れたと思ったが…。気性面が課題」（○）。ブリリアドロ（１０Ｒ）も「テンのスピードはあるが、１４００メートル戦では最後、甘くなってしまう」（○）。

《土方 颯太》

７勝。お薦めはアンフィニレイス（３Ｒ）で「前走は苦しい競馬となったが、よく踏ん張った。砂をかぶらないようにしたい」（◎）。クライオブジアース（１２Ｒ）は「前走の１８００メートル戦は距離が長かった感じ。１５００メートルに短縮して改めて」（○）。シュライフェ（８Ｒ）は「Ｃ２に下がったら通用すると思ったが、なかなか結果が出なくて…」（△）。

《川原 正一》

７勝。キャルベイクルーズ（１０Ｒ）に気合。「チャンスはある」（◎）。トモジャイブ（３Ｒ）も「２走前ぐらい走れば」（◎）。ウォニー（７Ｒ）は「展開次第で」（○）。

《大山 真吾》

５勝。エコロアテナ（７Ｒ）に前進を見込む。「前走は展開が向いての５着。今回は折り合い次第となる」（○）。

《松木 大地》

３勝。休み明け３走目となるチョッピー（１２Ｒ）だが、「最近、結果が出てなくて…」（△）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触