【トランプ2.0 現地リポート】

イラン攻撃受けトランプ抗議デモが東京に波及 「高市は糾弾声明を出せ！」「トランプと一体の高市政権打倒！」

2月28日、アメリカのイラン攻撃の第一報の直後、ニューヨークのタイムズスクエアには1000人近い市民が集まった。

「絶望的な気持ちになりました。これは世界を危険にさらす戦争です」

そう語ったのは30代のニコラスさんだ。

子どもの頃にイラク戦争を目撃した世代の彼は、こう続ける。

「当時、軍事介入は広い支持を得た。でも今は違う。この戦争は極めて不人気です」

彼の言葉通り、2003年のイラク開戦は8割近いアメリカ人に支持された。9.11後で、恐怖が大きく作用したのは間違いない。しかし、今回、攻撃直前の世論調査では支持は2割前後。反対は約5割に達する。調査によっては、7割が新たな軍事介入に否定的だ。

イラク戦争では、最大の根拠だった核兵器の存在が虚偽だったことに、アメリカ人は深く幻滅した。アフガン戦争、ウクライナ戦争、アメリカ人はもう戦争に疲れ切っている。「永遠の戦争を止める」と訴えたトランプ大統領に一定の支持が集まったのも、こうした疲労の表れだ。

デモではこんな言葉も飛び交った。

「帝国主義アメリカは世界中で戦争を始め、支配を確立しようとしている」

「イスラエルの中東支配を助けようとしている」

こうした主張の背後には、ある共通の感覚がある。

「今アメリカでは非常にパワフルな男たちの集団が、私たちの意見をまったく聞かずに、多くの決定を下しています」

40代のダナさんは、少数の男性エリートが権力を握り、議会も野党も機能せず、重要な政策が市民の手がまったく届かない場所で決まることへの、怒りと無力感を訴えた。

この矛先は戦争に限らない。彼は、富裕層や政治家の辞任や逮捕が続くジェフリー・エプスタイン事件で、被害者だけが置き去りにされている構図を指摘。男性エリートが互いを守り、説明責任を果たさないという意味で全く同じだと言う。一部では、この爆撃がエプスタイン事件の報道をかき消すためではないかという見方まで出ている。

反対多数でも軍事行動は実行された。その姿勢は、世論など歯止めにならないと言わんばかりだ。

「止められない」という感覚が常態化すれば、反対は声になる前にしぼんでいく。このデモは、その無力感にあらがおうとする戦いでもあった。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）