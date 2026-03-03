¥ª¥â¥·¥í¤ÎÂ¦ÌÌ¤Þ¤Ç¿ÀÃª¤ËÊô¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ ¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#1
¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ ¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#1
²ò»¶¸å¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¥ê¥ó¥´¤¬Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä¤Î¾õÂÖ¤Ë
¡¡¤Ê¤¼º£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ò¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¡×¤Î¤«¡
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ò¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡º£Æü¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¯Ï¢ºÜ¤ÎËÁÆ¬¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡©¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤È¤ä¤é¤ò¥¼¥í¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÖÀÎÄ°¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ä¹¤é¤¯Ä°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢º£Æü¡¢ÌÀÆü¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿·Ï¢ºÜ¤Î¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼º£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ò¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¡×¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ÎÂè°ì¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡¢ÌÌÇò¤¤¤«¤é¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¡×¡£¤½¤¦¡¢»ä¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤è¤¯Ä°¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÌÌÇò¤¤¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é64Ç¯¡¢»ö¼Â¾å¤Î²ò»¶¤«¤é56Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÆü¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É60Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢±³µ¶¤ê¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÌÌÇò¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤äÅ·²¼¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬¤è¤¯½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤À¡×¡Ö´°àú¤À¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËÊô¤ê²á¤®¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²áÅÙ¤Ë¿À³Ê²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿ÀÀ»¤Ë¤·¤Æ¿¯¤¹¤Ù¤«¤é¤º¤È¡¢¿ÀÃª¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢ÂçÊÑ¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¨¡¨¡ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¡¢ÍÎ³Ú¡¦Ë®³ÚÌä¤ï¤º¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²»³Ú¤ò¤º¤Ã¤ÈÄ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¼«Éé¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÎ©¾ì¤«¤é¤â¡¢Èà¤é¤Î²»³Ú¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÌÌÇò¤µ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ö¤ê¤Ï¡¢Â¾¤ÎÍÌ¾²»³Ú²È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÇË³Ê¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Å·²¼¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡£À¤³¦Åª¤ËÇä¤ì²á¤®¤Æ¡¢É¾²Á¤µ¤ì²á¤®¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Î²»³Ú²È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨²á¤®¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Èà¤é¤Î¡Ö¥ª¥â¥·¥í¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¤¤¤ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¡Ê¤³¤ì¡¢¤Û¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤âºÇÂçµé¤Î¡Ë¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¤µ¤Ã¤¤È°ì¸«µÕ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¤·¤ç¡¼¤â¤Ê¤¤¶Ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Ë¤ÏÂÌºî¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤«»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤·¤ç¡¼¤â¤Ê¤¤¶Ê¤Þ¤Ç¿À³Ê²½¤¹¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¡¢Ï¢ºÜ¤ÎËÁÆ¬¤ÎËÁÆ¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ö¿À³Ê²½¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤·¤ç¡¼¤â¤Ê¤¤¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤À¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡¡¡Ê¤³¤Î¹à¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÁáÂçÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÇîÊóÆ²¤ËÆþ¼Ò¡£ºß¿¦Ãæ¤«¤é²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢10ºýÄ¶¤ÎÃøºî¤òÈ¯É½¡£2021Ç¯¡¢55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤ËÆ±¼Ò¤òÁá´üÂà¿¦¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982¡Ý1991¡×¡Ö¡Ò¤¤å¤ó¥á¥í¡Ó¤ÎË¡Â§¡×¡Ö¥µ¥Ö¥«¥ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£ºÇ¿·´©¡ÖÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë 1966-2023: ¤¢¤Î²»³Ú²È¤Î²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤¬11·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£