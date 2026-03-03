アイドルグループ「SUPER☆GiRLS」の鎌田彩樺（あやか、22）が3日、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。

千葉・鋸南町のリゾート施設「Botanical Pool Club」のプールで、白を基調とした黒いドット柄ひもビキニ水着姿を公開した。後ろで束ねていたロングヘアをおろしたり、前かがみになってピースサインでポーズをとったり…。プールサイドだけでなく、ナイトプールに入った曲線美際立つショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ可愛い」「スタイル良すぎます」「スタイル最高」「えっろ」「可愛くてセクシー」「セクシーすぎ」「素敵すぎてうっとり」「おへそ、素敵」などのコメントが寄せられている。

鎌田は広島県出身。幼少期からアイドルに憧れ活動。22年に開催された「SUPER☆GiRLS超絶オーディション!!!!!!」に参加し、23年1月に第6期メンバーとして加入。25年11月4日発売の「週刊ヤングマガジン」で水着初挑戦で初の巻末グラビア登場。初のデジタル写真集も発売。大学と仕事の両立中。特技はタップダンス、新体操、バレエなど。趣味はサッカー観戦、カフェ巡り、美術館巡り。好きな食べ物はアイス、チョコレート、から揚げ。愛称は「あやち」「あやちゃん」。