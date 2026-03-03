夫の後上翔太が自ら撮影したという、横山由依の貴重な自宅料理風景が公開された。

【映像】横山由依の自宅キッチンと豪華手料理

2026年3月1日に放送された本番組は、MCの藤井隆と井上咲楽が、結婚したばかりのカップルをスタジオに招き、その出会いから新婚生活のエピソードまでを深掘りしていくトークバラエティ。

番組では、夫の後上が自らカメラを回して撮影したという、横山の貴重な自宅料理風景が公開された。キッチンに立つ横山が手際よく用意していたのは、土鍋で炊き上げるごはんと、愛情たっぷりのお手製ハンバーグという、こだわりが詰まったメニューである。食卓には彩り豊かな料理が並び、「新婚さんって感じのテーブル」と藤井が思わず褒め称えるシーンもあった。

しかしレシピにあったはずのベーコンを買い忘れていたことに気づいた横山だったが、慌てる様子もなく「ま、いっか」と笑顔でスルー 。「しっかり者」のイメージとは対照的な、チャーミングな素顔が垣間見え、またそんな彼女の手料理に後上は「美味しい」「いつも美味しいご飯ありがとうございます」と感謝を述べていた。