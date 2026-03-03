アカペラグループRAG FAIRの土屋礼央（49）が2日、Xを更新。「戦争」について、私見をつづった。

トランプ大統領率いる米国がイスラエルとともに、イランに対する大規模な軍事攻撃を開始。イランが報復攻撃するなど深刻な戦争が勃発している。

そうした情勢をうけてか、土屋は「どなたかが言っていたんですが 戦争は外交の失敗だって。本当にそう思う」と述べた。

この投稿に対し「発端がどうあれ結果は失敗と言うこと」「中道の小川代表も先日言ってた」「その通り。問題は『どちらが失敗したのか』ということ」「戦争が始まったら、最初に切り捨てられるのが文化や芸術です」などとさまざまな反響の声が寄せられている。

19世紀のプロイセンの陸軍少将で「戦争論」を著したカール・フォン・クラウゼヴィッツが同書の中で「戦争は政治の延長、継続である」という趣旨の、戦争は政治目的達成のための手段という考え方を語っている。その後、世界大戦など悲惨な戦争を何度も経て、「戦争論」で記されたこうした考え方へのアンチテーゼ的な意味も込め、複数の政治家や著名人らが「戦争は外交の失敗だ」という趣旨の発言をしてきた。