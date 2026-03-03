¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤òÇã¤Ã¤¿Ž¢¶¦Æ¯¤É×ÉØŽ£¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë¡ÄÀÇÍý»Î¤¬Ž¢Ìµ»ë¤·¤Ê¤¤¤ÇŽ£¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ëÀÇÌ³½ð¤«¤é¤Î"½ñÎà"¤ÎÀµÂÎ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿¹ÅÄµ®»Ò¡ØÀ¤ÂÓÇ¯¼ý1000Ëü±ßÄ¶¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ª¶â¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»ÙÊ§¤¤³Û¡×¤È¡Ö»ýÊ¬¡×¤Î³ä¹ç¤ÏÆ±¤¸¤Ë
¡Ö²È¤òÇã¤¦¤È¤¡¢Ì¾µÁ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×
¼Â¤Ï¤³¤³¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ¯¤¤ÇÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤É¤Á¤é¤ÎÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¡Ö¶¦Í¤Ê¤é³ä¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ÇÇº¤à¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÙÊ§¤¤³Û¤È½êÍ¸¢¡Ê»ýÊ¬¡Ë¤Î³ä¹ç¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ÌÀÇ¶â¡ÊÂ£Í¿ÀÇ¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢5000Ëü±ß¤ÎÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢É×¤¬3000Ëü±ß¡¢ºÊ¤¬2000Ëü±ß¤òÉéÃ´¤·¤¿¤Ê¤é¡¢»ýÊ¬¤Ï¡ÖÉ×6¡§ºÊ4¡×¤È¤·¤ÆÅÐµ¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£ºÊ¤¬»ÙÊ§¤¤ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÖÉ×5¡§ºÊ5¡×¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ºÊ¤ÏÉ×¤«¤éºâ»º¡ÊÉÔÆ°»º¤Î°ìÉô¡Ë¤òÌµ½þ¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â£Í¿ÀÇ¤Ï¿ÆÂ²¤ò´Þ¤àÂ¾¿Í¤«¤é¥¿¥À¤Çºâ»º¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤é¤Ã¤¿ºâ»º¤¬Ç¯´Ö110Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È²ÝÀÇ¤µ¤ì¡¢10¡Á55%¤ÎÀÇÎ¨¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤ºÊ¤ÎÌ¾µÁ¤òÈ¾Ê¬¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡©¡×
¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ºÊ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÉ×¡Ë¤Ë¼ýÆþ¤äÃù¶â¤¬¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤«¤é¤Î»ñ¶â±ç½õ¤â¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤Ë¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤¿Â¦¤ò100%¤ÎÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê»Ù½Ð¡£Ì¾µÁ¤ä»ýÊ¬¤ò¡Ö¼ÂºÝ¤Î»ÙÊ§¤¤¡×¤È°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°Â¿´¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£É×ÉØ¤Ç¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¾ì¹ç¤â¡È¹Í¤¨Êý¤ÏÆ±¤¸¡É
¡Ö¥í¡¼¥ó¤ò°ì½ï¤ËÁÈ¤à¤Ê¤é¡¢Ì¾µÁ¤Î³ä¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×
ÉÔÆ°»º¤òÇã¤¦¤È¤¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÉ×ÉØ¤ÇÁÈ¤à¤È¤¤â¡¢Ç¯¼ý¤äÃùÃß¤Î³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ÚÆþ³Û¤òÊ¬Ã´¤·¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉÔÆ°»º¤Î½êÍ¸¢³ä¹ç¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÉ×¤ÎÇ¯¼ý¤¬600Ëü±ß¡¢ºÊ¤¬400Ëü±ß¤Ê¤é¡¢¥í¡¼¥ó¤ÎÉéÃ´¤â¡Ö6¡§4¡×¡¢½êÍ¸¢¤Î»ýÊ¬¤â¡Ö6¡§4¡×¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤·Ãù¶â¤òÆ¬¶â¤ËÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¼ý¡ÜÃù¶â¡×¤ÇÁíÉéÃ´³Û¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤ÎÈæÎ¨¤Ç»ýÊ¬¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÚÆþ³Û¤È»ýÊ¬¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×
¤½¤Îº¹¤¬Â£Í¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥í¡¼¥óÉéÃ´¤È½êÍ¸¢¤Î³ä¹ç¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤È¤«¤é¡ÖÂ£Í¿°·¤¤¡×¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢½Ð¤·¤¿¤ª¶â¤ÈÅÐµ¾å¤Î»ýÊ¬¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´¤·¤Æ²È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤È¤¤â¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤¹¶â³Û¡×¤È¡Ö½êÍ¸¢³ä¹ç¡×¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç³Î¼Â¤Ê´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀÇÌ³½ð¤«¤é¤Î¤ª¿Ò¤Í¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë²óÅú¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
ÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÀÇÌ³½ð¤«¤é¡Ö¤ªÇã¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ñ»º¤ÎÇãÆþ²Á³Û¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ª¿Ò¤Í¡×¤È¤¤¤¦½ñÎà¤¬¡Ê°Ê²¼¡Ö¤ª¿Ò¤Í¡×¡ËÆÏ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¹ØÆþ¸å¤ËÆÏ¤¯¡Ö¤ª¿Ò¤Í¡×¤Ï¡¢»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¤·¤¿½êºßÃÏ¡¦¼ïÎà¡¦ºÙÌÜ¡¦ÌÌÀÑ¡ÊÖ¡Ë¤Ê¤É¤¬µºÜ¤µ¤ì¡¢ÊÌÅº¤Î½ñÎà¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¡¢Æ±Éõ¤ÎÊÖ¿®ÍÑÉõÅû¤ÇÊÖÁ÷¤¹¤ë·Á¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÀÇÌ³½ð¤¬¡ÖÉÔÆ°»º¤Î¼è°úÆâÍÆ¤ä»ñ¶â¤Î½Ð¤É¤³¤í¤ËÉÔ¼«Á³¤ÊÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²óÅú¤ÎË¡ÅªµÁÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²óÅú¤·¤Ê¤¤¤È¡Ö²¿¤«±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ¿¤ï¤ì¡¢ÉÔÌÀÅÀ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤ËµÆþ¤·¤ÆÊÖÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÇÌ³½ð¤ÏÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤«¤é¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë»ñ¶âÂ£Í¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¿Ò¤Í¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¶¦Í¼Ô¤Î»ýÊ¬³ä¹ç¢ª»ýÊ¬¤È¼ÂºÝ¤Î½Ð»ñ³ä¹ç¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦ÍÂÃù¶â¤Î³Û¢ª½Ð»ñ¤·¤¿¶â³Û¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î¼ýÆþ¡¦Ãß¤¨¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦¼ÚÆþ¶â¤Î³Û¢ª¼ýÆþ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¼ÚÆþ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌ¾µÁ¿Í°Ê³°¤¬¼Â¼ÁÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¤Û¤«¤Î»ñ»º¤òÇä¤Ã¤Æ»ñ¶â¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¢ªÇäµÑ¤·¤¿¤È¤¤Î¿½¹ð¡Ê¾ùÅÏ½êÆÀ¤Î¿½¹ð¡Ë¤¬Àµ¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦¿Æ¤«¤é¤ÎÂ£Í¿¢ªÇ¯´Ö110Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂ£Í¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½»Âð¼èÆÀÅù»ñ¶âÂ£Í¿¤ÎÈó²ÝÀÇÆÃÎã¤ä¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹ØÆþ¤«
¢£¡Ö°Â°×¤ÊÌ¾µÁ¡¦»ýÊ¬·è¤á¡×¤ÏÀÇ¶â¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤â¤È
¤Ê¤ª¡¢¿Æ¤«¤é½»Âð¹ØÆþ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö½»Âð¼èÆÀÅù»ñ¶â¤ÎÂ£Í¿¤ÎÆÃÎã¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¾Ê¥¨¥ÍÅù½»Âð¤Î¾ì¹ç¤Ï1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î½»Âð¤Î¾ì¹ç¤Ï500Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î½»Âð¼èÆÀ»ñ¶â¤ÎÂ£Í¿¤ÏÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ¤¬»Ò¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÂ£Í¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤Ç¤¹¤¬¡Ö½»Âð¼èÆÀÅù»ñ¶â¤ÎÂ£Í¿¤ÎÆÃÎã¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë½»Âð»ñ¶â¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¡×¤Ï¡¢½»Âð¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Ú¤ê¤¿½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ»ñ¶â¤Ë¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢Îß·×2500Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤Ç¤¹¡£¡Ö¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Ê¿Åù¤À¤«¤é¡×¤È°Â°×¤Ë·è¤á¤º¡¢½Ð»ñ³Û¡¦¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¾µÁ¡¦»ýÊ¬¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÀÇ¶â¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢»ýÊ¬¤ò·è¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¥í¡¼¥ó¤ÎÁÈ¤ßÊý¡×¤Ç¤¹¡£
¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤¬½»Âð¤ò¹ØÆþ¤·¡¢»ýÊ¬³ä¹ç¤òÉ×6³ä¡¦ºÊ4³ä¤ËÀßÄê¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤àÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¡×¤È¡ÖÏ¢ÂÓºÄÌ³¡×¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡Î§¾å¤ÎÎ©¾ì¤äÊÖºÑ¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÏ¢ÂÓºÄÌ³¡×¤È¡ÖÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¡×¤Î°ã¤¤
Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¤È¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·ÀÌó¼Ô¡Ê¼ç¤¿¤ëºÄÌ³¼Ô¡Ë¤¬ÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤¬¤½¤ÎºÄÌ³¤òÁ´³ÛÊÖºÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¼ÚÆþ¤ÎÌ¾µÁ¤ÏÉ×¡¢ºÊ¤ÏÊÝ¾Ú¿Í¤È¤Ê¤ë·Á¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢É×¤¬ÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºÊ¤¬Á´³Û¤òÊÖºÑ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·ºÊ¤Ï¼ÚÆþ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÉ×¤À¤±¤ÇºÊ¤ÏÁ´³Û»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¦Ï¢ÂÓºÄÌ³¤ÏÉ×¤ÈºÊ¤ÎÎ¾Êý¤¬¥í¡¼¥ó¤Î¼ÚÆþ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÖºÑµÁÌ³¤ò¶¦Í¤¹¤ë·Á
»ýÊ¬³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÖºÑÉéÃ´¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤âÉ×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÖºÑ¥ê¥¹¥¯¤âÉ×ÉØÎ¾Êý¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¤ÏÊÒÊý¤¬¼ç¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤¬ÊÝ¾Ú¤¹¤ë
¡¦Ï¢ÂÓºÄÌ³¤ÏÎ¾Êý¤¬¼ÚÆþ¿Í¤È¤Ê¤ë
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤³¤¦À°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Î°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ë¶É¡¢Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¤ÈÏ¢ÂÓºÄÌ³¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬ÆÀ¤Ê¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ì¤ÐÅú¤¨¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âºÄ¸¢¼Ô¤«¤é¤ÏÁ´³ÛÀÁµá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÝ¾Ú¿Í¤¬Á´³Û»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼çºÄÌ³¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´³Ûµá½þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ï¢ÂÓºÄÌ³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆâÉô¤ÇÄê¤á¤¿ÉéÃ´³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Î¤ßµá½þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¸ªÂå¤ï¤ê¡É¤·¤¿¤È¤¤ÎÁê¼ê¤Ø¤ÎÀÁµá¤Ï¡ÖÉéÃ´³ä¹ç¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
ºÊ¤¬Á´³ÛÊÖºÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÉ×¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÁµá¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Ï¡¢ÉéÃ´³ä¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÉéÃ´³ä¹ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ë½¾¤Ã¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤ÀºÝ¤Î·ÀÌó½ñ¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉéÃ´³ä¹ç¡¢·ÀÌó½ñ¤ÇÉ×¡§ºÊ¡á7:3¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËºÊ¤¬Á´³ÛÊÖºÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢70%µá½þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¹ç°Õ¤òÌÀ³Î¤ËÇ§Äê¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê·ÀÌó½ñ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¡Ë¾ì¹ç
¼¡¤Î½ç½ø¤ÇÈ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ï¢ÂÓºÄÌ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿Íø±×¤Î³ä¹ç
Îã¡§Á´³Û¥í¡¼¥ó¤Ç½»Âð¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ØÆþ½»Âð¤ÎÅÐµÊíµºÜ¤Î¶¦Í»ýÊ¬³ä¹ç¤¬ÉéÃ´³ä¹ç¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢³Æ¼«Ê¿Åù¤Î³ä¹ç
¾åµ¤Ç·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÆ¬³ä¤ê¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤Ç¤¢¤ì¤Ð50%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï¢ÂÓºÄÌ³¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬1ËÜ¤Ç¡¢É×ÉØ¤ä¿Æ»Ò¤Ê¤ÉÊ£¿ô¿Í¤¬Æ±°ì¤Î¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÖºÑÀÕÇ¤¤òÉé¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¼çºÄÌ³¼Ô¡¦Ï¢ÂÓºÄÌ³¼Ô¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¾å¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥í¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÖºÑµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢¼ýÆþ¤ä»ýÊ¬¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ÚÆþ³ä¹ç¡¦»ýÊ¬¡¦¼ÂºÝ¤ÎÊÖºÑÉéÃ´¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È·×¤Î¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿·Á¤Ç½»Âð¼èÆÀ¤ò¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤Êý¼°¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¶¦Æ¯¤¤Ê¤é¡ÖÏ¢ÂÓºÄÌ³¡×¤¬¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¡¦¿Æ»Ò´Ö¤ÇÂ£Í¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¡¢¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶¦Æ¯¤¤Ê¤éÏ¢ÂÓºÄÌ³¤Î¤Û¤¦¤¬ÉéÃ´¤ÈÀÕÇ¤¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ýÆþ¤ò»ý¤Á¡¢»ýÊ¬¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÖºÑ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¢ÂÓºÄÌ³¤Ç¤¢¤ì¤Ð½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤òÉ×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ÏÀÇ¶â¤«¤éÄ¾ÀÜ¹µ½ü³Û¤òº¹¤·°ú¤¯¡ÖÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Î¤¿¤á¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¹µ½ü¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤àÊý¼°¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼çºÄÌ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁÐÊý¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤òÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ÊÖºÑ¤ÎÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤âÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥í¡¼¥ó¤¬É×¤ÈºÊ¤Ç2ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¼ê¿ôÎÁ¤ä½ôÈñÍÑ¤¬¤½¤ÎÊ¬¤«¤«¤ê¡¢¼êÂ³¤¤âÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢É×ÉØ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¤¿¥í¡¼¥ó¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ï¢ÂÓºÄÌ³¤ÏÉ×ÉØ¤Ç1¤Ä¤Î¥í¡¼¥ó¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¤¿¤á2¿Í¤Ç¶¦Æ±¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£É×ÉØ¤ÇÏ¢ÂÓºÄÌ³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÃÄ¿®¡×¤¬É¬¿Ü
É×ÉØ¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤àºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦1¤Ä½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖËü¤¬°ì¡×¤ËÈ÷¤¨¤ëÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤Ç¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·ÀÌó¼Ô¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡ÖÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡ÊÃÄ¿®¡Ë¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·ÀÌó¼Ô¤¬»àË´¤Þ¤¿¤Ï¹âÅÙ¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¼ÚÆþ»Ä¹â¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ëÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î¾ì¹ç¡¢1¤Ä¤Î¥í¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦É×¤Î¤ß¤¬¼ÚÆþ¤ì¡áÉ×¤À¤±¤ËÃÄ¿®¤¬Å¬ÍÑ¡£
¡¦É×ÉØ¤ÇÏ¢ÂÓºÄÌ³¡á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÚÆþ¤ËÃÄ¿®²ÃÆþ¤¬É¬Í×
Ï¢ÂÓºÄÌ³¤Ï¡¢¼ÚÆþ¡¢ÊÖºÑ¡¢·ÐºÑÅª¥ê¥¹¥¯¤ò¸½¼Â¤É¤ª¤ê¤Ë2¿Í¤ÇÇØÉé¤¦Àß·×¤Ç¤¹¡£Ë¡Åª¹½Â¤¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÀÕÇ¤Ê¬Ã´¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ï¢ÂÓºÄÌ³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÄ¿®¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¼ÚÆþ¤ì¤òÇØÉé¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¼«¤Ç¤ÎÊÝ¸±²ÃÆþ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¼è¤ê°·¤¦¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Ú¥¢¥í¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ÎºÄÌ³¤¬´°ºÑ¤µ¤ì¤ëÏ¢À¸ÃÄ¿®¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¡×¤È¡ÖÏ¢ÂÓºÄÌ³¡×¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿»ýÊ¬³ä¹ç¤È¼ÚÆþ³ä¹ç
¡¦Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤¿ÊÝ¸±²ÃÆþ
¡¦¼Ú¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ëÀÕÇ¤¤ÎÈÏ°Ï
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê·Á¤Ç¤Î¥í¡¼¥ó·ÀÌó¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿¹ÅÄ µ®»Ò¡Ê¤â¤ê¤¿¡¦¤¿¤«¤³¡Ë
ÉÙÍµÁØÀìÌçÀÇÍý»Î
ÀÇÍý»Î30Ç¯¡¢µ¯¶È22Ç¯ÌÜ¡£»³¸ý¸©¤Îµ¯¶È°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¼ÒÄ¹¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤ÈÂç³Ø±¡Â´¶È¸å25ºÐ¤ÇÀÇÍý»Î¤Ë¡£·ÐºÑ³Ø½¤»Î¡¦¾¦³Ø½¤»Î¡¦MBA¡Ê¹ë½£¡Ë¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¥¢¥ó¥À¡¼¥»¥ó¤Ê¤ÉÀ¤³¦£´Âç²ñ·×»öÌ³½ê¤ò·Ð¤Æ2003Ç¯²ñ·×»öÌ³½ê¤òÁÏ¶È¡£YojiYamamoto¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Ê¤É100·ï°Ê¾å¤ÎÂç·¿ºÆÀ¸°Æ·ï¤òÀÇÌ³¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃ´Åö¡£ÆüËÜÍ¿ô¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÎÎ¼ý½ñ1000ËüËç°Ê¾å¤ä¿½¹ð¤«¤é¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤È²ÁÃÍ´Ñ¤òÈ¯¸«¡£±É¸ÏÀ¹¿ê¤ò¸«¤¿³Ø¤Ó¤«¤é¡¢ÀÇ¶â¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È¼«Ê¬»ñ»º¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¼£Âç³Ø¤ä²ñ·×Âç³Ø±¡¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡¢ÅìµþÅÔÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½êÀÇÌ³ÁêÃÌ°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£2023Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×ÀìÌç²È½Ð±é¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡ØÌÙ¤±¤Î¤·¤¯¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¡ª·è»»½ñ¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¹¬¤»¤Ø¤Î¥Þ¥Í¡¼¥Ð¥¤¥Ö¥ë ¿·¡¦½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸ÊÌ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÃæ±û·ÐºÑ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÉÙÍµÁØÀìÌçÀÇÍý»Î ¿¹ÅÄ µ®»Ò¡Ë