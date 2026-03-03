テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３日、前日２日に行われた侍ジャパンの強化試合、オリックス戦について報じた。

試合では本塁打を放った吉田正尚（レッドソックス）が右手で円筒形のものを持つような形を作り、左手は“底”を支えるようにしてクルクルと回すようなしぐさを２回した後、飲むようなしぐさで新パフォーマンスを披露。

前回大会で国民的流行となった「ペッパーミルポーズ」に続く？お茶パフォーマンスは、大谷翔平（ドジャース）から前日の練習中に無茶ぶりされた北山亘基投手（日本ハム）が「寝れないくらい考えて、無茶だろと思ったんですけど」ひねり出したものだった。

しかし浸透度はイマイチ。鈴木誠也（カブス）が試合後に「また変えるでしょ？ちょっと不評だった。もうちょっと盛り上がるのをやっていけたら」と笑いながら語ったことを映像とともに紹介した。

これに元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は「効果としては球場が盛り上がる。自陣が盛り上がるワケだから、相手に対するプレッシャーになるワケでしょう。これをやる時ってヒットとかが出た時だから、相手からするとムカつくよね」と発言。「クールにやられるよりも、こうやっておちゃらけた感じでやられると余計にムカつきますよね。だから余計にムカつかせるようなポーズがいいんじゃないんですか？」と提案。

そして「ヌートバーさんがやるとペッパーミルってかっこいい。相手をムカつかせるようなおちゃらけたポーズが効果としていいのかも」と繰り返した。