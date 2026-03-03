Amazon新生活先行セール、EarFun「Air Pro 4+」などが低価格に。読者限定6% OFF上乗せクーポン
「EarFun Air Pro 4+」
Amazonは、新生活セールの先行セールを3月3日に開始した。“本番”も含めたセール期間は3月9日23時59分まで。EarFunのイヤフォン・ヘッドフォンもセール対象となっており、3日の9時に編集部が確認したところ、「EarFun Air Pro 4+」は通常13,990円のところ10,990円になっている。
さらにメーカーよりAV Watch読者限定の6％ OFF上乗せクーポン「FUNJANAW」も用意されており、これを適用するとさらに低価格で購入できる。各製品(ブラックモデル)の詳しい価格は以下のとおり。AV Watch読者限定 Amazonで使える6% OFF上乗せクーポン
クーポンコード：EARNEWAW
クーポンコード有効期間：3月3日0:01 ～ 3月9日23:59
期間中のセール価格とクーポン利用時の特別価格(最新の価格はAmazonのページを参照のこと) EarFun Air Pro 4＋
通常価格：13,990円
セール価格： 10,990円
クーポン適用後：10,330円 EarFun Air Pro 4i
通常価格：7,990円
セール価格： 6,424円
クーポン適用後： 6,039円 EarFun Clip
通常価格：7,990円
セール価格： 6,162円
クーポン適用後： 5,792円 EarFun OpenJump
通常価格：8,990円
セール価格：6,990円
クーポン適用後：6,571円 EarFun Air Pro 4
通常価格：9,990円
セール価格：7,778円
クーポン適用後：7,311円 EarFun Tune Pro
通常価格：8,990円
セール価格：6,988円
クーポン適用後：6,568円 EarFun Wave Pro
通常価格：8,990円
セール価格：7,189円
クーポン適用後：6,758円 EarFun UA100
通常価格：9,980円
セール価格：7,988円
クーポン適用後：7,509円 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください