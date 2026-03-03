「EarFun Air Pro 4+」

Amazonは、新生活セールの先行セールを3月3日に開始した。“本番”も含めたセール期間は3月9日23時59分まで。EarFunのイヤフォン・ヘッドフォンもセール対象となっており、3日の9時に編集部が確認したところ、「EarFun Air Pro 4+」は通常13,990円のところ10,990円になっている。

さらにメーカーよりAV Watch読者限定の6％ OFF上乗せクーポン「FUNJANAW」も用意されており、これを適用するとさらに低価格で購入できる。各製品(ブラックモデル)の詳しい価格は以下のとおり。

AV Watch読者限定 Amazonで使える6% OFF上乗せクーポン

クーポンコード：EARNEWAW

クーポンコード有効期間：3月3日0:01 ～ 3月9日23:59

期間中のセール価格とクーポン利用時の特別価格(最新の価格はAmazonのページを参照のこと) EarFun Air Pro 4＋通常価格：13,990円セール価格： 10,990円クーポン適用後：10,330円 EarFun Air Pro 4i通常価格：7,990円セール価格： 6,424円クーポン適用後： 6,039円 EarFun Clip通常価格：7,990円セール価格： 6,162円クーポン適用後： 5,792円 EarFun OpenJump通常価格：8,990円セール価格：6,990円クーポン適用後：6,571円 EarFun Air Pro 4通常価格：9,990円セール価格：7,778円クーポン適用後：7,311円 EarFun Tune Pro通常価格：8,990円セール価格：6,988円クーポン適用後：6,568円 EarFun Wave Pro通常価格：8,990円セール価格：7,189円クーポン適用後：6,758円 EarFun UA100通常価格：9,980円セール価格：7,988円クーポン適用後：7,509円 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください