渋野日向子、原英莉花ら今季初戦へ 米ツアー中国戦に日本勢9人が出場
＜ブルーベイLPGA 事前情報◇3日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーは春のアジアシリーズ最終戦となる「ブルーベイLPGA」（中国）が5日から始まる。日本勢からは9人が出場する。
【連続写真で分析！】曲がらない秘密は？ ホンダ会場で山下美夢有のスイング撮影に成功
昨年大会で最終日に「64」をマークし、2位に6打差をつける圧勝で米ツアー初優勝を飾った竹田麗央が、今季4試合目を迎える。ともに同じく4試合目となる古江彩佳、笹生優花も出場する。今季3試合目となるのは吉田優利と馬場咲希。さらに、米ツアー組では、いずれも昨年の最終予選会を突破した渋野日向子、西村優菜、櫻井心那の3人と、下部ツアーから昇格した原英莉花が今季初戦に臨む。加えて、日本ツアーを主戦場とする森田遥（中国）もエントリーしている。世界ランク1位に立つジーノ・ティティクル（タイ）、開幕戦を制し世界2位のネリー・コルダ（米国）、世界3位のチャーリー・ハル（イングランド）ら海外強豪選手や、世界5位の山下美夢有、日本開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」に出場する岩井明愛、妹の千怜と畑岡奈紗は出場しない。
