がん予防のために必ず取りたい野菜とは？【免疫力の話】

がん予防のために必ず取りたい野菜とは？

がん予防になる「デザイナーフーズ・ピラミッド」

今や、日本人の死因第１位となったがん。日本ではふたりにひとりが何らかのがんを発症するともいわれています。がんを予防することは、多くの人が望んでいることでしょう。

日本よりも早い段階でがんによる死亡率が増加していたアメリカでは、研究も先行しており、さまざまな調査によって、「野菜や果物などを中心とした食事は、がんの予防に効果があるらしい」という報告がなされてきました。

そのような研究を元に、１９９０年にアメリカ国立がん研究所では、がんを予防する効果のある食品として「デザイナーフーズ・ピラミッド」を発表しました。

これは、上段にある食材ほどがんを予防する効果が高いとされ、一番上には、ニンニクがあげられています。ニンニクは強力な抗酸化作用を持ち、活性酸素を除去する働きがあるので、積極的にとりたい野菜です。

上位にあげられた食材は、がんを予防するだけでなく、免疫力を上げたり生活習慣病を予防したりする効果も期待できるものです。

この研究成果が発表された後、アメリカでは、「１日５皿分以上の野菜と、２００ｇの果物を食べよう」という「５ＡＤＡＹ運動」というものが展開されました。この運動が行なわれたことにより、アメリカでは野菜の摂取量が増え、がんによる死亡率も減少したといわれています。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』