ＷＢＣの米国代表が２日（日本時間３日）に集合し、いよいよ始動した。米ＥＳＰＮ局はトーク番組「パットマカフィーショー」を放送。米国のユニホームに身を包んだアーロン・ジャッジ主将（３３）が出演し、意気込みを語った。

「日本が優勝した前回、君たちの多くがそれを見て『次は違う展開にする』と決めたと聞いている。そして最終的にあなたが“キャプテンアメリカ”になった。これで合ってる？」とマカフィー氏に質問されたジャッジは「俺たちはそう、家でそれを見ていた。その時はＦＡで、どこでプレーするか分からなかった。ヤンキースと再契約したのは最高の決断だった。そしてチームＵＳＡが決勝で日本に負けた、みんなで連絡しあった。『あと３年ある。舵を切り直すぞ』と。みんな燃えていたよ。デローザ（監督）から電話がきて、主将を依頼された。これほど多くの選手が代表入りを即答したかを知って、とても楽しみにしている。みんなが集まって、現実になった」と語った。

ヤンキース主将と代表主将の違いについて問われると「俺にとっては同じだ。ヤンキースはスポーツ界最高のフランチャイズ。ＭＶＰ、サイ・ヤング賞、すべている。この部屋も同じ。サイ・ヤング賞、ワールドシリーズ王者、ＭＶＰ。俺の仕事は同じ。全員からベストを引き出すこと。これから２〜３週間、チームがベストになるために何でもする」と決意を表明した。