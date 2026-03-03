プロボクシングの元世界5階級制覇王者フロイド・メイウェザー（49＝米国）が2日（日本時間3日）、自身の公式インスタグラムで、6月27日にギリシャ・アテネのテレコムセンターでキックボクサーのマイク・ザンビディス（45＝ギリシャ）とエキシビションマッチを行うと発表した。

現役復帰を表明しているメイウェザーは9月19日に米ラスベガスで元6階級制覇王者マニー・パッキャオ（47＝フィリピン）と11年ぶりの“再戦”に臨むことが発表済み。4月25日にはコンゴ民主共和国で元統一世界ヘビー級王者マイク・タイソン（59＝米国）とのエキシビションマッチも予定しており、“調整試合”2戦を経てパッキャオ戦に臨む計画とみられる。

アマチュアボクシングの経験を持つザンビディスはキックボクシング181戦157勝（87KO）24敗。「K―1 WORLD MAX」にも参戦し、03年と05年には魔裟斗と激闘を演じたほか、05年には山本“KID”徳郁に右フックでKO勝ちした。15年に引退し、19年3月にプロボクシングの試合に出場して4回判定勝ちしている。