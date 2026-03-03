ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するアメリカ代表は2日（日本時間3日）、アリゾナ州フェニックスで代表チームとしての活動を始動。MLB公式Xは主将のアーロン・ジャッジ外野手（33）のミーティングでのスピーチの様子を投稿した。

選手、スタッフを前にジャッジは「家に残してきた家族のために犠牲を払う。国の名誉のために犠牲を払う。そして、毎日泥にまみれて戦っている兄弟のような仲間たちのために、自分を捧げるんだ」とチームが一丸となることの重要性を熱く呼びかけた。

前回大会では日本に敗れ、準優勝に終わっただけに「俺たちは今、劣勢に立たされている。少しばかり痛めつけられている。だが、こんな時こそお互いを支え合うんだ。俺たちは持てるすべてをここに懸ける。もし、それができれば、金メダルを国に持ち帰ることができる」と語り、最後に「断言する、俺たちはやり遂げられるんだ」と言葉に力を込めた。

世界一奪回に向け、スターをそろえ“史上最強”の呼び声高い米国代表。投手ではスクバル（タイガース）、スキーンズ（パイレーツ）の両リーグサイ・ヤング賞投手が出場し、打線では昨季、史上7人目の60本塁打を記録したマリナーズのローリー、自己最多の56本塁打を放った通算340本塁打のシュワバー（フィリーズ）、MVP2度のハーパー（フィリーズ）なども参戦。スター軍団が自己犠牲の精神で、17年の4回大会以来、2大会ぶりの頂点を獲りに行く。