千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

3月1日（日）の同番組では、実力派漫才師が相方に隠していた“衝撃告白”をして一同困惑する場面があった。

今回は、スタジオゲストにベッキーを迎え、実力派漫才師たちが漫才中に“相方に秘密にしていたこと”を初告白する漫才の祭典「カミングアウト漫才2026」を開催。

『M-1グランプリ2025』準優勝のドンデコルテをはじめ、カーネーション、豪快キャプテン、センチネル、ラパルフェの5組が参戦した。

ドンデコルテは“デジタルデトックス”をテーマにした漫才中に、大胆なカミングアウトを披露。

渡辺銀次は「無骨な真面目で硬い人間だと思われています」と自身の世間のイメージに触れると、「改札前などで平気でキスするタイプです」と告白する。

さらに「衝動を抑えきれない」「池袋や新宿などの『バイバイすることが多い駅』でキスをしております」と暴露し、ベッキーは「意外！」と驚きの声を上げた。

一方、相方の小橋共作も負けじとカミングアウト。

「米軍基地の周りで育って、アメリカ大好き」と語った小橋は、「M-1準優勝したじゃん。今年結構お金貰えるのよ。今年の年末アメリカで過ごしたいから、M-1出られないかもしれない。クリスマスをニューヨークで過ごしたい」と衝撃発言で渡辺を困惑させた。

漫才終了後、ノブは「お互いのパーソナルがやっとわかった」とコメントし、ベッキーも「（渡辺の）本当の素が出ちゃった。それが見たかったから、全部込み込みで満点」と絶賛していた。