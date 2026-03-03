牛角で最大67％オフになる「春も焼肉フェア」開催中！生ビール・上ハラミ・とんタン塩などが特別価格に《3月19日まで》

牛角は、2026年3月2日から19日までの平日限定で、15品以上のメニューがお得に味わえる「春も焼肉フェア」を開催しています。

平日限定で全17品が特別価格に

牛角創業期からの人気焼肉や定番焼肉はもちろん、アルコール類や冷麺、デザートなど、幅広いメニューがお得な特別価格に。

今回のフェアの目玉は、看板メニューでもある「牛角上ハラミ」で、通常価格968円のところ半額の484円で楽しめます。

対象メニューは全部で17品。しかも、何皿・何杯でも注文できるため、好きなメニューを満足するまで味わえます。

特別価格209円（全7品）

・アサヒスーパードライ（中ジョッキ）...通常価格638円

・ハイボール...通常価格583円

・牛角無糖レモンサワー...通常価格528円

・やみつきキャベツ...通常価格385円

・焼きパイン...通常価格319円

・牛角バニラアイス（バニラ・抹茶）...通常価格各319円

なんと、「アサヒスーパードライ（中ジョッキ）」は通常価格から67％オフになります。「牛角無糖レモンサワー」は焼肉との相性ピッタリになるよう、甘さを抑えたすっきりとした味わいが特長。七輪で炙った「焼きパイン」、酸味と甘さのバランスが絶妙な焼肉やならではの一品です。

特別価格319円（全5品）

・とんタン塩...通常価格638円

・ジューシーカルビ...通常価格550円

・ふりそで（特製醤油焼き・塩ダレ）...通常価格各528円

・牛角冷麺（ハーフ）...通常価格528円

牛角秘伝の「塩ダレ」が旨みを引き立てる「とんタン塩」は通常価格から半額に。また、「ふりそで」は鶏1羽から数十グラムほどしか取れない希少部位です。

特別価格429円（全2品）

・やみつき豚ホルモン（塩ダレ・味噌ダレ）...通常価格各583円

知る人ぞ知る、牛角の人気メニュー。たっぷりのにんにくをからめた「塩ダレ」と、濃厚な味噌とホルモンの脂が溶け合った「味噌ダレ」があり、ごはんはもちろん、お酒も進みます。

特別価格484円（全2品）

・牛角上ハラミ（タレ・塩ダレ）...通常価格各968円

30日間じっくりと熟成させることで、やわらかくジューシー、かつ上質な旨みが口に広がります。牛角の看板メニューにふさわしい贅沢な逸品が、期間限定で半額に。

特別価格528円（全1品）

・牛角冷麺（レギュラー）...通常価格858円

のどごしの良さを追求した麺と、〆にぴったりなスープ。創業当初から変わらない味で、人気メニューのひとつ。

着席時と会計時に牛角公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示する必要があります。

割引後の飲食代金の合計が2000円以上で利用できます。一部店舗では、商品内容や価格が異なる場合があります。

牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前店では実施していません。そのほか、詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部