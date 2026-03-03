MLSのFCシンシナティでキャリアを終えた久保。(C)Getty Images

　元日本代表FWの久保裕也が３月３日、自身のインスタグラムを更新。「プロサッカー選手としてのキャリアに一区切りをつける決断をした」と報告し、現役引退を発表した。

　現在32歳の久保は、下部組織から在籍した京都サンガF.C.でプロデビューを飾り、スイス、ベルギー、ドイツ、アメリカでプレー。昨年11月に６シーズンに渡ってプレーしたMLSのFCシンシナティを退団して以降は無所属となっていた。

　2012年には高校生で日本代表に初選出された怪物で、ヴァイッド・ハリルホジッチ監督時代には、本田圭佑から一時的にレギュラーの座を奪った。
 
「熟考の末、プロサッカー選手としてのキャリアに一区切りをつける決断をしました」と切り出した名手は、こう思いを綴った。

「これまで日本、ヨーロッパ、そしてアメリカでプレーする中で、本当にたくさんの出会いと経験に恵まれました。関わってくださったすべてのクラブ、仲間、監督・スタッフの皆さん、そしてどんな時も応援してくださったファンの皆さんに、心から感謝しています」

「それぞれの場所で出会えた皆さんのおかげで、選手としてだけでなく、人としても成長することができました。すべての出会いに、感謝の気持ちでいっぱいです。そして、最後にシンシナティでプレーできたことを、本当に誇りに思っています。温かく迎えてくれた街の皆さん、クラブ、サポーターの皆さんのおかげで、最高の時間を過ごすことができました。この場所でキャリアを締めくくれたことを、とても幸せに思います」

　最後に「次のステージに向けて新しい挑戦を続けていきます。サッカーがくれたすべてに感謝しながら、これまでと同じように、情熱を持って前に進んでいきます。これまで本当にありがとうございました。そして、これからもよろしくお願いします」と結んでいる。

　第２キャリアにエールを送りたい。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

