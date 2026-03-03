イモトアヤコ、半年で振られた中2の初恋 まさかの占い結果に猛ツッコミ「ちょっと待ってよ！」
タレントのイモトアヤコ（40）が1日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深0：55）に出演。中学時代に経験した初恋の苦い思い出を語った。
【写真】「お2人ともかわいい」“鯛”がのったバースデーケーキを前に笑顔でピースするイモトアヤコ＆北川景子
イモトは2019年11月、日本テレビ系バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』のディレクターを務める石崎史郎氏と結婚。22年1月に第1子長男を出産し、仕事と育児の日々を送っている。
この日の占い師は木下レオン氏。イモトに「中2ぐらい、初恋しなかったですか？」と問いかけると、イモトは初めて異性と付き合った年齢だと明かした。
ただ彼とは「恐ろしいことに、半年ぐらいたって急に『受験に集中したいから』っていうことでお別れして。で別の子と付き合ってました」と明かし、「どういうこと？集中したいんじゃないの？」と当時を振り返ると、木下氏は「占いでは」と前置きすると相手の母親が「『あの子と付き合うのやめときなさい』って」と忠告していたと告げた。
これには流石のイモトも「ちょっと待ってよ！そんなこと言わないでよお母さん！」とツッコんでいた。
【写真】「お2人ともかわいい」“鯛”がのったバースデーケーキを前に笑顔でピースするイモトアヤコ＆北川景子
イモトは2019年11月、日本テレビ系バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』のディレクターを務める石崎史郎氏と結婚。22年1月に第1子長男を出産し、仕事と育児の日々を送っている。
この日の占い師は木下レオン氏。イモトに「中2ぐらい、初恋しなかったですか？」と問いかけると、イモトは初めて異性と付き合った年齢だと明かした。
これには流石のイモトも「ちょっと待ってよ！そんなこと言わないでよお母さん！」とツッコんでいた。