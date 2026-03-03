俳優井浦新（51）が2日、Xを更新。戦争について、自身の思いをつづった。

トランプ大統領率いる米国がイスラエルとともに、イランに対する大規模な軍事攻撃を開始。イランが報復攻撃するなど深刻な争いが勃発している。

井浦はこうした状況をうけてか「争いは負の連鎖しか生まない。憎しみはさらに憎しみを呼ぶ。STOP THE WAR. CHOOSE PEACE.」と英文も交え、書き出した。

そして「政治の判断の裏で、日常を生きる人々が犠牲になる。犠牲になるのはいつも民間人だ。だからこそ、私たちは目をそらしてはいけない。他人事ではない」と続けた。

さらに「世界で今戦争が起きている。日本でも、何が起きているのか事実を偏りなく、誠実に継続的にもっと伝えてほしい。知ることは連鎖を止める一歩になる。沈黙よりも、理解を。無関心よりも、意志を」と述べた。

この投稿に対し「まともな芸能人がここに…井浦さんが出ている作品、見ます」「ほんとそれ…きれいごとで終わらせたくないよな」「知ることは連鎖を止める一歩 私たちは目をそらしてはいけない 本当にその通りだと思います」「井浦さん、声を上げてくださりありがとうございます！」「本当です！直ぐそこに迫って居るのかもしれません」「勇気ある投稿、ありがとうございます」などとさまざまな反響の声が寄せられている。