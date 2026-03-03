「モデルの素質ありすぎ」 23歳卓球女子がファッション誌登場、雰囲気ガラリ…驚きの声
自身のインスタグラムを更新
卓球女子の長崎美柚（木下アビエル神奈川）が自身のインスタグラムを更新。ファッション誌の出演を報告した。デニムに身を包み、ユニホーム姿とは打って変わったクールな着こなしに、ファンから称賛の声が上がっている。
長崎は、黒のデニム地のシャツに、同じく黒のデニムパンツというクールな装い。ラケットとボールを手にしており、別ショットではスマッシュも決めた。164センチのすらりと長い手足が、ひときわ映える写真に仕上がっている。
長崎はインスタグラムで画像を公開。「ライフスタイル＆ファッション誌safari『アスリートとデニム』に掲載していただきました」と報告。「デニム・オン・デニムで“大人らしく”競技や普段とはまた違う一面を撮っていただきました」とアピールするとファンからもコメントが集まった。
「最強カワイイ」
「なんだなんだっ めっちゃ良いぞっ」
「女優さんにゃ」
「やっぱり美人さんなんですねぇ」
「普段はユニホームですが、デニム姿で卓球もいいですね」
「かっこよすぎて一瞬わからなかった」
「モデルのポテンシャルもありすぎ デニム似合うね」
「普通にモデルさんの投稿かと思いましたよ、、、」
世界ランキング16位の23歳長崎の競技とは変わったモデル姿を絶賛する声が相次いでいた。
（THE ANSWER編集部）