自身のインスタグラムを更新

卓球女子の長崎美柚（木下アビエル神奈川）が自身のインスタグラムを更新。ファッション誌の出演を報告した。デニムに身を包み、ユニホーム姿とは打って変わったクールな着こなしに、ファンから称賛の声が上がっている。

長崎は、黒のデニム地のシャツに、同じく黒のデニムパンツというクールな装い。ラケットとボールを手にしており、別ショットではスマッシュも決めた。164センチのすらりと長い手足が、ひときわ映える写真に仕上がっている。

長崎はインスタグラムで画像を公開。「ライフスタイル＆ファッション誌safari『アスリートとデニム』に掲載していただきました」と報告。「デニム・オン・デニムで“大人らしく”競技や普段とはまた違う一面を撮っていただきました」とアピールするとファンからもコメントが集まった。

「最強カワイイ」

「なんだなんだっ めっちゃ良いぞっ」

「女優さんにゃ」

「やっぱり美人さんなんですねぇ」

「普段はユニホームですが、デニム姿で卓球もいいですね」

「かっこよすぎて一瞬わからなかった」

「モデルのポテンシャルもありすぎ デニム似合うね」

「普通にモデルさんの投稿かと思いましたよ、、、」

世界ランキング16位の23歳長崎の競技とは変わったモデル姿を絶賛する声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）