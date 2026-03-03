「あーコレコレ！」「甘党の人におすすめ」【スタバ】の王道♡「ラテ」をカスタム

シロップやソースを追加したりミルクの種類や温度を変えたりと、さまざまなカスタマイズが楽しめるのも【スターバックス】のビバレッジの魅力。挑戦してみたい気持ちはあるものの、いざオーダーとなると難しく感じてしまう人も多いのでは？ そこで今回は、マニアおすすめのカスタムをご紹介します。

コーヒーの濃厚さと優しい甘さがどっちも楽しめる

エスプレッソにスチームミルクとフォームミルクを合わせた「スターバックスラテ」。カスタムしやすいビバレッジです。@stb_____gramさんが推すのは「作業する時にもピッタリ」という「あまいかふぇらて」。甘みがありソフトな口当たりのブロンドエスプレッソに変更、さらに、エスプレッソショットからリストレットへ変更することで、コーヒーの苦味を抑えつつ濃厚な風味を楽しめそうです。クラシックシロップを多めに追加すれば、甘党さんも満足度の高い一杯を味わえるかも。

キャラメル風味でご褒美感アップ！ ほっこり癒されたい時に

こちらも「スターバックスラテ」のカスタム。「美味しすぎた」「甘党の人におすすめ」と@stb_____gramさんが紹介するのは「ブロンドエスプレッソに変更」「キャラメルシロップ多めに追加」「キャラメルソース追加」。ご褒美感のある一杯にランクアップしそうです。アイスでもホットでもオーダーできるので、ぜひ試してみて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@stb_____gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N