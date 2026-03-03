テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３日、前日２日に行われた侍ジャパンの強化試合、オリックス戦について報じた。

試合では本塁打を放った吉田正尚（レッドソックス）が右手で円筒形のものを持つような形を作り、左手は“底”を支えるようにしてクルクルと回すようなしぐさを２回した後、飲むようなしぐさで新パフォーマンスを披露。

前回大会で国民的流行となった「ペッパーミルポーズ」に続く？「お茶パフォーマンス」は、大谷翔平（ドジャース）から前日の練習中に無茶ぶりされた北山亘基投手（日本ハム）が「寝られないくらい考えて、無茶だろと思ったんですけど」ひねり出したものだった。

しかし浸透度はイマイチ。鈴木誠也（カブス）が試合後に「また変えるでしょ？ちょっと不評だった。もうちょっと盛り上がるのをやっていけたら」と笑いながら語ったことを映像とともに紹介した。

司会の羽鳥アナは「ペッパーミルは自然発生だったんですか。だいたい盛り上がるのって、そういう自然なものですよね。無理やり作るとなかなか難しい」と発言。そして「これを作れと言われた北山さんのプレッシャーは果てしないと思いますけどねぇ」と推測していた。