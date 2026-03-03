平和は何度アガってもうれしい。「大和証券Mリーグ2025-26」3月2日の第2試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）がトップで個人2連勝。第1試合の伊達朱里紗（連盟）から繋いでチームは同日2連勝、首位・EX風林火山との差を71.3ポイントとした。

【映像】見ているだけで“平和”になる高宮まりのゆるふわインタビュー

第1試合、伊達が混戦を制してトップ。追い風と共に臨んだ当試合は東家から高宮、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）の並びで開始した。

東1局、伊達はリーチをかけるも空砲に終わり、まず1500点のテンパイ料を得た。同1本場は配牌で3メンツが完成しているチャンス手。5巡目に絶好の2・5・8索待ちが残ってリーチとなった。これに対してイーシャンテンの茅森が2索を打ち、高宮がロンに成功。リーチ・一発・平和・赤の1万2000点（＋300点）が完成した。

東3局はリーチ・平和・赤の3900点を松本からロン。トップ目で進行するも、南3局1本場に園田が3900点（＋300点、供託1000点）をツモったことで同点となり、南4局はアガリ競争となった。ここで高宮は本日3度目の平和をテンパイ、四・七万待ちに構えると、茅森から七万でロンを決め1000点のアガリ、試合終了した。チームは今期7度目の同日2連勝となった。

試合後は「いい感じでしたね！1万2000点をアガった以降は守備的に進めていて、チームがいい流れを作ってくれている」と笑顔でコメント。この試合の3度のアガリ全てが平和であったことについては「本当ですね！」と手を叩いて喜んだ。南4局の決勝打については「手牌は形が良かったので、アガれたらいいなと思っていました」「あっさりすぐテンパイしてくれて、流れがいいという感じですね」とまた笑顔を浮かべた。

レギュラーシーズンの首位通過は現実的。「皆様も楽しみにしてくれている。あまりお金のことは言わないほうが…。そういうのも楽しみの一つになったらいいなと思います」と、控えめに意欲をのぞかせた。

最後はファンに向けて「3月になったので、皆様は寒暖差に気を付けて、観戦を楽しんでください」とマイペースでメッセージ。ファンからは「かわいい！」「お気遣いありがとうございますw」と多数のコメントが寄せられた。

【第2試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）3万5200点／＋55.2

2着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）3万4200点／＋14.2

3着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）2万4000点／▲16.0

4着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）6600点／▲53.4

【3月2日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋898.6（104/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋827.3（110/120）

3位 BEAST X ＋484.0（108/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋127.5（108/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋22.2（108/120）

6位 TEAM雷電 ▲109.7（106/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲271.9（110/120）

8位 EARTH JETS ▲551.1（110/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲685.8（106/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲741.1（110/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

