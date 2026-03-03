八王子〜新宿間の差は207円に

JR東日本が2026年3月14日のダイヤ改正とともに、運賃改定を行います。これに先立ち、競合する京王電鉄が「安いのも、京王。」とのキャッチコピーで、運賃の安さをアピールする特設サイトを開設しました。

【え、こんなに差が!?】これがJRと京王の運賃差です（画像）

従来、京王は新宿〜八王子間や新宿〜高尾間などで中央線と並行しています。ウェブサイトでは、こうした区間ごとの運賃をアピールしています。

八王子（京王八王子）〜新宿間の運賃は、JRが492円から616円へ値上げとなる一方、京王線は409円のままで、運賃差は207円となります。さらに高尾（京王）〜新宿間も、京王は409円、JR中央線では715円と、その差は306円に広がります。

また、京王井の頭線が競合する渋谷〜吉祥寺間は、京王・JRともに230円でしたが、3月14日の運賃改定にともないJRが281円に値上げとなります。

京王はさらに、「立川〜東小金井間にお住まいのあなたへ！」「八王子みなみ野にお住まいのあなたへ！」「谷保・西府にお住まいのあなたへ！」などと、中央線の途中区間やJR横浜線（八王子みなみ野）、南武線（谷保・西府）の利用者へピンポイントにアピール。京王の路線へ乗り換えることで、より安く移動できるケースを紹介しています。

こうした“攻勢”にSNSも「あからさまに宣戦布告してません？」と話題に。一方で、さらなる輸送力増強を望む声も寄せられています。