ロール状の海苔を“お菓子”として食べる！新感覚菓子「ノリマキ」が3月16日に発売

日本人には馴染み深い海苔が、思わぬ形で“お菓子”として誕生しました。その名も「ノリマキ うま塩味／濃い梅味」。ノーベル製菓株式会社が、3月16日から全国で販売開始します。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

「ノリマキ」の特徴は、海苔を素材にしたお菓子の中ではめずらしい“ロール形状”と、“バリバリッ”という食感。

海苔本来の味わいを活かしつつ、ロール状にした海苔を“丸かじりする”という新しい体験をすることができます。

味は海苔の風味が引き立つ「うま塩味」と、ほどよく酸味が効いた「濃い梅味」の2種類。気分や好みに合わせて選ぶことができるラインナップとなっています。

海苔はごはんのおともだけでなく、おやつやおつまみなど、さまざまなシーンで選ばれる食材。くわえて昨今、海外では“ロール状の海苔”が注目を集めています。そこでノーベル製菓は「海苔の可能性を国内でも広げたい」という思いから、本商品の企画に至ったそうです。

ひと口かじった瞬間の“バリバリッ”な食感と、海苔の持つ風味を引き出す塩＆梅の2種類の味付け。思わず手が伸びてしまうクセになる商品です。

「ノリマキ」の発売は3月16日、価格はオープンとなっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026030301.html