【ひらがなクイズ】すっきり爽快！ 共通の“ひらがな2文字”を当てよう！ 南の島、家の収納がヒント
勉強中、仕事中のちょっとした息抜きになる「ひらがなクイズ」！
今回のキーワードは、南国の開放感と日常の風景が混ざり合った単語がずらり。憧れの旅行先から、家の片隅にある場所、そして別れ際の情緒ある言葉まで、奥行きのあるラインナアップで構成しました。
□□なわ
□□あい
もの□□
□□みやげ
ヒント：日本の南の島といえば？
▼解説
それぞれの言葉に「おき」を入れると、次のようになります。
おきなわ（沖縄）
おきあい（沖合）
ものおき（物置）
おきみやげ（置き土産）
「おきなわ（沖縄）」や「ものおき（物置）」は、生活の中でなじみ深い言葉ですね。「おきあい（沖合）」は岸から遠く離れた海面を指し、「おきみやげ（置き土産）」は去り際に記念として残していくものを意味します。
漢字にすると「沖」「置」など異なる字が当てはまりますが、ひらがなで見ると同じ「おき」。言葉の響きの面白さを感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
