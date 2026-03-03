青い海が広がるあの県や、家の外にある収納スペース。さらには、去り際に残していく贈り物……。全く関連がなさそうなこれらの言葉をつなぐのは、共通の「2文字」です。地理や日常の風景を思い浮かべながら、正解を目指しましょう！

勉強中、仕事中のちょっとした息抜きになる「ひらがなクイズ」！

今回のキーワードは、南国の開放感と日常の風景が混ざり合った単語がずらり。憧れの旅行先から、家の片隅にある場所、そして別れ際の情緒ある言葉まで、奥行きのあるラインナアップで構成しました。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□なわ
□□あい
もの□□
□□みやげ

ヒント：日本の南の島といえば？

正解：おき

正解は「おき」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「おき」を入れると、次のようになります。

おきなわ（沖縄）
おきあい（沖合）
ものおき（物置）
おきみやげ（置き土産）

「おきなわ（沖縄）」や「ものおき（物置）」は、生活の中でなじみ深い言葉ですね。「おきあい（沖合）」は岸から遠く離れた海面を指し、「おきみやげ（置き土産）」は去り際に記念として残していくものを意味します。

漢字にすると「沖」「置」など異なる字が当てはまりますが、ひらがなで見ると同じ「おき」。言葉の響きの面白さを感じられたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)